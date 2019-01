Bescansa achaca la crisis en Podemos a que los órganos no funcionan y las responsabilidades no están bien delimitadas

Publicado 25/01/2019 14:31:20 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada y confundadora de Podemos Carolina Bescansa ha atribuido la crisis que vive el partido, después de la marcha de Íñigo Errejón y Ramón Espinar, a motivos orgánicos y no a que haya distintas líneas políticas. Entiende que en Podemos los órganos de decisión no funcionan y las responsabilidades no están bien delimitadas.

"Cuando en una organización funcionan sus órganos, se debate dentro de esos órganos y se trabaja colectivamente y con responsabilidades bien delimitadas, eso hace que el trabajo fluya", ha argumentado la confundadora de Podemos. "Cuando no está claro, creo que lo que ocurre es esto", ha asegurado Bescansa en declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press.

Por ello, avisa que hasta que no se resuelvan estos problemas la crisis no se va a solucionar y se retrotrae al congreso de Podemos de 2017, como origen del conflicto que ahora se destapa en el seno del partido.

"Asistimos a una crisis en racimo con distintos puntos y que explica muchas de las cosas que advertimos antes de Vistalegre 2. Ahora se están visibilizando", ha señalado.

Según Bescansa en dicho cónclave se consolidó un modelo organizativo "más laxo", un "error" que ha generado esta crisis. "No se resolvieron esa cuestiones, se fue en dirección contraria y de esos errores vienen estos resultados", ha añadido.

DESCARTA CONCURRIR CON MÁS MADRID

La diputada 'morada' ha insistido en que la situación que vive Podemos tiene que ser explicada por la dirección "en términos políticos" y no conforme a cuestiones "personales". "Ahora a lo mejor tenemos que escuchar que Espinar es otro conspirador. Si todo el mundo es un conspirador o es un traidor, nos merecemos otras explicaciones", ha recalcado.

En este sentido, Bescansa ha rechazado entrar al trapo del comentario vertido por el también cofundador Juan Carlos Monedero que ha vinculado la dimisión de Espinar a la "división" creada por Errejón.

Con todo, la diputada, que ha protagonizado distintos desencuentros con la dirección de Podemos y que aplaudió la decisión de Errejón de concurrir con Más Madrid, se ha mostrado tajante sobre su futuro político, descartando de plano ir en las listas de Más Madrid.

"De ninguna de las maneras me voy a integrar en la lista de la Comunidad de Madrid", ha resumido.