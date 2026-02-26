Bildu acoge con "bastante decepción" la desclasificación del 23-F y espera que los investigadores arrojen más luz

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua - Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, considera que la desclasificación de documentos relativos a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 ha causado "bastante decepción" y sólo espera que los investigadores sobre lo ocurrido hace 45 años arrojen más luz.

En los pasillos de la Cámara Baja, Aizpurua ha señalado que en los papeles que este miércoles el Gobierno hizo públicos no aparecen datos más allá de lo ya conocidos y que, por tanto, "no ha habido sorpresas".

En cualquier caso, la dirigente de la izquierda abertzale ha puesto en valor el trabajo llevado adelante durante muchos años por muchos investigadores sobre la intentona golpista cuyas conclusiones, sostiene, podrán arrojar más luz.

Con todo, la portavoz de Bildu en Madrid considera que lo más importante de todo esto es que, de la misma forma que se han desclasificado los documentos sobre el 23-F, se deberán desclasificar "muchos más".