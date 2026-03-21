Bildu "está deseando" que nazca un nuevo espacio de izquierdas "solvente", pero insiste en que no se sumará

El diputado de EH Bildu Oskar Matute interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, asegura estar "deseando" que nazca un nuevo espacio "solvente" a la izquierda del PSOE con el que poder cerrar futuros acuerdos, pero ha insistido en que la formación abertzale no se adherirá al mismo. "No nos gusta que nos digan cómo tenemos que organizar nuestra casa", ha dicho.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Matute ha respondido así al ser preguntado por la posibilidad de que la eurodiputada de Podemos Irene Montero y el portavoz parlamentario de ERC puedan colaborar con vistas a las elecciones generales. De momento, ambos protagonizarán un acto conjunto en Barcelona el próximo 9 de abril.

El diputado de la izquierda abertzale confía en que pueda nacer una contraparte de izquierdas con la que poder interlocutar, negociar y alcanzar acuerdos, pero ha reiterado que a su partido, como fuerza nacida en Euskadi para defender los intereses de su clase trabajadora, "no le toca ser protagonista".

En este sentido, Matute ha querido dejar claro que EH Bildu tiene como principal objetivo articular un frente amplio de izquierdas en Euskadi, donde cree que su partido lo está sabiendo hacer "con manejada solvencia".

"En Bildu somos así de peculiares. Creemos que acertamos y nos equivocamos nosotros, y que, en justa reciprocidad, nosotros no tenemos el derecho de decir a nadie cómo tiene que organizar su casa o cómo tiene que reorganizar o reestructurar su propuesta política", ha explicado.