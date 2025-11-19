Bildu dice a Sánchez que "tarde o temprano" deberá aceptar selecciones autonómicas, pero el presidente apela a la ley

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, interviene en la sesión de control al Gobierno - Eduardo Parra - Europa Press

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado al presidente Pedro Sánchez que "tarde o temprano" el Gobierno deberá aceptar las selecciones deportivas de ámbito autonómicas en igualdad de condiciones que las españolas, a lo que el jefe del Ejecutivo se ha limitado a prometer diálogo, pero dentro del marco legal y teniendo en cuenta que esa oficialidad no depende de él, sino de las federaciones internacionales.

En la sesión de control del Congreso, y tras la celebración del partido amistoso de las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina, la portavoz de Bildu ha emplazado a Sánchez a dar un paso más y reconocer la oficialidad de la selección vasca como nacional, en igualdad de condiciones que la española y pudiendo competir contra 'la Roja' en torneos internacionales.

"El reconocimiento de la plurinacionalidad debe ser real y efectivo --ha dicho--. No puede limitarse a cuestiones simbólicas, sino que debe conllevar el respeto y reconocimiento de nuestras naciones y derechos en todos los campos, también en el deportivo, para mostrarnos al mundo como lo que somos, una nación con su selección".

Aizpurua reconoce que la Ley del Deporte aprobada por el Gobierno de coalición fue "un paso importante", pues permitió el reconocimiento internacional de selecciones autonómicas en deportes con arraigo en la comunidad (pelota vasca) o en el que su federación sea anterior a la española (caso del surf), pero cree que es algo "limitado" porque Euskadi o Cataluña deben competir contra España "en igualdad de condiciones en todas las disciplinas y en todos los ámbitos internacionales".

"No pedimos más, ni tampoco menos", ha subrayado Aizpurua, convencida de que "tarde o temprano" el Gobierno "deberán escuchar y atender" esta reivindicación histórica.

HABRÁ NOVEDADES CON EL SURF

Frente a ello, Pedro Sánchez ha insistido en defender el marco legal vigente y los avances que supuso la actual Ley del Deporte e incluso ha augurado "novedades" en el reconocimiento de la selección vasca de surf, por ser anterior a la federación española.

Pero también ha querido dejar claro que "hay desafíos" que no dependen del Gobierno, ya que la decisión final de admitir nuevas selecciones se produce en las federaciones internacionales de cada disciplina y en organismos deportivos internacionales.

En todo caso, ha prometido "seguir trabajando con rigor y con diálogo para atender las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad vasca", pero "evidentemente dentro del marco jurídico vigente".