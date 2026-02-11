Bildu reitera que no se plantea integrarse en un espacio de izquierdas para España, sino centrarse en Euskadi

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante una sesión plenaria, en el Congreso - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha insistido este miércoles en que la estrategia de su partido no pasa por sumarse a ningún espacio de izquierdas para tratar de frenar a la ultraderecha. "Nuestra estrategia se centra en Euskadi y sabemos cómo frenar a la ultraderecha", ha proclamado.

En declaraciones desde los pasillos de la Cámara Baja, Aizpurua ha subrayado que la posición de la izquierda abertzale está "clara" y es que no van a forma parte de ninguna coalición de izquierdas aunque cada uno de sus integrantes conserve sus siglas.

"Nuestra estrategia no es ésa; nuestra estrategia está centrada en Euskal Herria y por ahí vamos a ir, eso es lo que hemos dicho", ha reiterado la dirigente de Bildu, quien ha querido dejara claro allí ya saben "cómo hay que frenar a la ultraderecha".