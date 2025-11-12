Bildu ve la legislatura en un "punto crítico" y exige a Sánchez un plan para salir de la inacción

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha reconocido que, tras la ruptura anunciada por Junts, la legislatura está en "un punto crítico" y ha instado al presidente Pedro Sánchez a presentar un programa de corte social y buscar apoyos para salir de la "inacción".

En el debate de la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso, Aizpurua ha afirmado que "la legislatura se encuentra en un punto crítico que puede frenar los avances que pudieran producirse y generar frustración", y es momento de que el presidente fije un propósito para el tiempo que queda "para evitar la inacción".

Se trata de ofrecer "un camino de avance y profundización en la agenda social y plurinacional" y que "aborde de manera decidida la regeneración democrática". En concreto ha citado temas como la vivienda, los derechos laborales, los servicios públicos, las pensiones, la protección social o la transición ecológica y energética.

SE ESTÁ PERGEÑANDO UNA MAYORÍA DE DERECHAS

Eso sí, reconoce que será difícil recuperar los apoyos de investidura: "Somos conscientes que el contexto no es fácil y que articular mayorías de izquierdas, plurinacionales y democráticas es complicado porque aquí lo que se está conformando es una mayoría de derechas contra los intereses de la clase trabajadora y nuestros pueblos", ha reconocido.

En todo caso, ha querido dejar claro que Bildu "no va a dar n una sola opción al fascismo" y no va a facilitar la llegada de un Gobierno de PP y Vox: "No jugaremos ni contemporizaremos con abrirles la puerta", ha dejado claro.

Por otro lado, Aizpurua se ha mofado de "la brillante estrategia judicial, policial y mediática contra el Gobierno", ya que después de generar "todo el ruido y el fango posible", el PP de Alberto Núñez Feijóo está "en su peor momento de los últimos tres años".

"Habiendo puesto toda la carne en el asador, habiendo usado todo su poder judicial para abrir todos los frentes simultáneos posibles, habiendo utilizado y orquestado con la policía todos sus movimientos, sus informes e informaciones, habiendo coordinado los tiempos y pasos jurídicos con los políticos, habiendo activado toda la maquinaria mediática, habiendo sacado el fascismo a las calles e impulsado el asedio político e institucional sin tregua, la realidad es que el señor Sánchez está pensando en una nueva legislatura, y el señor Feijóo está preguntándose si llegará siquiera a candidato", ha ironizado.

CEDER ANTE LA ULTRADERECHA SÓLO BENEFICIA A LA ULTRADERECHA

A su juicio, los del PP son "sumamente ineptos" pues "han anunciado el fin de la legislatura al menos 15 veces, y ahora son ellos los que adelantan elecciones y pierden Gobiernos mientras suplican públicamente a la ultraderecha que les salven de perder otro". "Les felicito señorías del PP, porque han llevado a su partido a la cúspide de la inutilidad y la incompetencia absoluta. Y mire que la competencia es grande", ha remachado.

Según Aizpurua, "cuando se compran los marcos y la agenda de la ultraderecha, la ultraderecha crece y devora a quien se asimila a ella.", y eso le pasa "a todas las derechas", tanto al PP como a Junts.