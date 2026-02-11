El BNG censura la "falta de autocrítica" del Gobierno con el accidente de Adamuz

El diputado del BNG Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso - A. Pérez Meca - Europa Press

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha censurado este miércoles la "falta de autocrítica" del Gobierno con los últimos accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), que se han cobrado la vida de 47 personas, al tiempo que ha pedido a su presidente, Pedro Sánchez, "agilidad" para investigar lo ocurrido con el fin de que se depuren responsabilidades cuanto antes.

Tras escuchar la comparecencia de Sánchez en el Pleno por estos siniestros, el diputado del BNG, Néstor Rego, socio del Gobierno, ha tachado de "preocupante" que el presidente no haya "autocrítica" y que sólo plantee un aumento de las partidas destinadas al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias cuando lo que necesita la red es "más atención" para evitar incidentes que son "habituales", aumentarla, modernizarla e incrementar los servicios.

Teniendo en cuenta la experiencia del accidente de Angrois (Santiago de Compostela), Rego ha cuestionado que aún no esté en funcionamiento la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes de Transporte, sino que continúe operando la CIAF, "dependiente de un Ministerio desacreditado por actuaciones anteriores".

Y eso pese a que se ha superado el plazo legalmente establecido. "Reclamamos agilidad absoluta, transparencia, un mejor tratamiento a las víctimas, además de las necesarias actuaciones de mantenimiento de la red ferroviaria", ha resumido el nacionalista gallego.

CC PIDE JUSTICIA, TRANSPARENCIA Y DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Desde Coalición Canaria, la diputada Cristina Valido, ha subrayado a Sánchez que existen "muchas cosas" por hacer que pueden "aliviar el dolor" a las familias y los afectados por los accidentes ferroviarios, entre las que ha citado "justicia, transparencia y depuración de responsabilidades".

Y ha aprovechado para pedir al Gobierno que "garantice" las acciones que van a realizar para evitar que algo igual suceda, que ayude a la Justicia a llegar hasta el final y que dirima las responsabilidades de lo ocurrido.

En esta línea, el diputado de UPN, Alberto Catalán, también ha recriminado a Sánchez que no haya hecho "autocrítica" y ha ido un poco más allá al pedirle que cese al ministro de Transportes, Óscar Puente, porque, de lo contrario, será igual de responsable que él.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de respetar a las víctimas "obligando a exigir la verdad y la depuración de responsabilidades", máxime después de que la CIAF ya haya adelantado "algunas causas" que dejan "en muy mal lugar" al Gobierno.

COMPROMÍS: "LA POLÍTICA DEBE SERVIR PARA ALGO MÁS QUE PARA AGUANTAR"

Por último, la intervención de la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha estado centrada en remarcar al presidente que si la legislatura sólo será legítima si es útil para preguntar qué ha cambiado en la mayoría social valenciana desde que llegó a la Moncloa.

Y también le ha echado en cara que, en lugar de "repetir muchas veces que viene la extrema derecha", un Gobierno de izquierdas lo que tiene que demostrar es que la democracia va de proteger y de mejorar la vida de la gente.

"La política sirve para algo más que para aguantar y no lleva cuatro días sino más de siete años y tiene parte de responsabilidad en los problemas que vivimos", ha dicho, para concluir instando a Sánchez a hacer que "merezca la pena su Presidencia" echándole valor y tomando decisiones que eviten que en seis meses el PP y Vox ocupan la Moncloa.