El BNG exige a Sánchez "contundencia" contra la corrupción y le avisa que no le darán "carta blanca" si no cumple

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con "contundencia" contra la corrupción y le ha avisado que su formación no le dará una "carta blanca" si no cumple con los acuerdos y no impulsa medidas.

Así lo ha expresado este miércoles durante su intervención en la comparecencia del líder socialista ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE, tras la salida del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por presunto cobro de comisiones.

Rego ha reclamado a Sánchez que tenga "absoluta contundencia" contra la corrupción "afecte a quien afecte y caiga quien caiga" y que no haga lo mismo que con las medidas que anunció hace ya un año para llevar una regeneración democrática a raíz del estallido del 'caso Koldo'. "El BNG elaboró prepuestas que se hicieron llegar al Gobierno y en un año, no han hecho absolutamente nada", ha incidido.

Según ha recordado, su formación no es "socio del PSOE, ni tiene un acuerdo de legislatura" y cada "incumplimiento" del Gobierno lo único que hace es "sumar decepciones", por ello, ha exigido a los socialistas que "cumplan los acuerdos" de manera "rápida y eficaz" y que impulsen "políticas valientes y verdaderamente transformadoras".

LA CORRUPCIÓN ESTÁ "INTRÍNSECA" EN ESPAÑA

El diputado nacionalista gallego ha censurado que la corrupción lleve instalada en nuestro país desde la transición gracias a que "los grandes poderes económicos establecieron lazos con los gestores políticos" y también ha criticado que los grandes partidos como PP y PSOE sean "intrínsecamente corruptos" tanto en el ámbito empresarial como en el judicial.

De hecho, cree que esta es la razón por la que "nunca" los Gobiernos han atajado "de raíz" el problema de la corrupción investigando y juzgando a las grandes empresas "como Acciona" que se "benefician de la corrupción y que se convirtieron en auténticas máquinas de succionar dinero público".

"Alimentan esa relación simbólica entre el poder político y económico con las llamadas puertas rotatorias en las que participan de manera indecente expresidentes como (José María) Aznar o Felipe González", ha incidido.

Aunque ha dejado claro que "nunca" va a apoyar un hipotético Gobierno del PP, ha concluido su intervención advirtiendo que su grupo no dará "una carta blanca" para ninguno. "Queremos contundencia contra la corrupción y queremos que cumplan con Galicia", ha zanjado.