El BNG 'plantará' al presidente alemán en el Congreso acusándole de respaldar el genocidio en Gaza

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG, que cuenta con un diputado en el Congreso y una senadora, ha anunciado que no asistirá este miércoles a la sesión parlamentaria de las Cortes Generales con el presidente alemán, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, al que acusa de respaldar el "genocidio" israelí en Gaza.

La formación nacionalista gallega sostiene que el presidente alemán mantiene una postura "favorable a las políticas de exterminio y genocidio llevadas a cabo por el Estado de Israel" y recuerda que Steinmeier visitó al premier israelí Benjamin Netanyahu en mayo de 2025 para expresarle su apoyo "en uno de los momentos más duros de la masacre israelí en Gaza".

"El Gobierno de España no puede ni debe blanquear a dirigentes que respaldan el genocidio contra el pueblo palestino", sostienen, subrayando que Steinmeier representa además el giro militarista de la Unión Europea con la recuperación del servicio militar y el aumento del gasto en Defensa.