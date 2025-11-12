El BNG quiere que Sánchez siga, pero no le va a dar un "cheque en blanco" y exige cumplir con Galicia

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha avisado este miércoles al presidente Pedro Sánchez, que aunque su formación nunca va a facilitar un gobierno de derechas, tampoco va a dar un "cheque en blanco" al PSOE y ha exigido a este cumplir con lo acordado con Galicia en el pacto de investidura.

Rego ha lanzado este aviso a Sánchez con motivo de la comparecencia del presidente en el Congreso para hablar de diferentes asuntos, como los presuntos casos de corrupción que salpican al PSOE y al entorno familiar del presidente.

El diputado del Bloque ha defendido que su partido quiere que la legislatura continúe y termine en el plazo establecido (2027), precisamente para que se cumpla todo lo acordado en la investidura, pero ha incidido en que al Gobierno todavía le queda "mucho por cumplir" con Galicia y ya ha pasado el ecuador de la legislatura.

En concreto, Rego ha apuntado que aún faltan más inversiones en infraestructuras, justicia, servicios ferroviarios y servicios de dependencia y avances en el reconocimiento del gallego.

SI HAY DINERO PARA GASTO MILITAR...

A renglón seguido, Néstor Rego ha apuntado que para intentar justificar esa falta de inversiones no le vale el argumento de que no hay Presupuestos Generales del Estado aprobados desde 2023 porque el Gobierno ha anunciado más de 10.400 millones de euros para gasto militar.

"Para el BNG, la prioridad es garantizar empleo digno y vivienda asequible para la juventud gallega, no incrementar el presupuesto armamentístico", ha subrayado Rego, que ha rematado su discurso denunciando que hay jóvenes en Galicia que se ven obligados a emigrar por la falta de oportunidades laborales y la "carestía de la vivienda".

Por último, Rego ha dedicado una parte de su intervención al ámbito internacional y ha denunciado que el Gobierno "mantiene una retórica belicista frente a Rusia, pero actúa con comprensión hacia Israel".