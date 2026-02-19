El BOE publica el cese del comisario José Ángel González como DAO tras la querella por agresión sexual

Archivo - El DAO de la Policía, José Ángel González, durante una rueda de prensa- Moncloa - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el cese del comisario principal José Ángel González Jiménez como director adjunto operativo (DAO) de la Policía, tras la querella de una subordinada por presunta agresión sexual.

El BOE extraordinario, consultado por Europa Press, se ha publicado este jueves a última hora de la mañana, dos días después de que se conociera la querella contra el DAO y su renuncia al cargo como máximo jefe operativo de la Policía Nacional.

La Orden INT/106/2026, de 18 de febrero, dispone el "cese del Comisario Principal don José Ángel González Jiménez como Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía" y lleva la firma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El cese se ha llevado a cabo en el uso de las atribuciones de los artículos 47.6 y 48.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, "vista la propuesta del Director General de la Policía y el informe de la Secretaria de Estado de Seguridad".

El Ministerio del Interior informó el pasado martes a última hora de la tarde que José Ángel González le había comunicado "su decisión de renunciar al cargo que ostenta", precisando que esta renuncia se "haría efectiva en las próximas horas".

Al día siguiente, Marlaska explicó en el Congreso que el cese se produjo en el momento en el que conocieron la querella y confirmó que también había sido apartado de sus funciones otro comisario, Óscar San Juan, 'mano derecha' y asesor del DAO.

PÉRDIDA DE COCHE Y VIVIENDA OFICIALES

La oficialidad del cese conlleva la pérdida del coche y la vivienda oficiales propias del cargo de máximo jefe de la Policía Nacional, según han apuntado fuentes del Ministerio del Interior. El cambio en la DAO también ha empezado a reflejarse de forma inmediata en las páginas web oficiales.

Este jueves, además, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa, ha contactado con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la víctima que acusa al ex jefe operativo de la Policía José Ángel González ha aceptado esta protección policial ofrecida por la comisaria principal. El abogado de la denunciante, que ha agradecido la "empatía" de esta responsable policial, ha criticado que la identidad de esta mujer se haya filtrado en chats policiales y grupos de Whatsapp.