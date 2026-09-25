Bolaños acusa al CGPJ de ralentizar sus quejas contra Peinado para que tenga "impunidad"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en concreto al sector conservador, de ralentizar la tramitación de su queja contra el juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, para que tenga "impunidad".

Lo ha hecho a través de un recurso de alzada ante el CGPJ contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra Peinado y que, según fuentes de Justicia, le provocó una "evidente indefensión".

En el recurso, el ministro afirma que, "durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia".

"Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia", apostilla.

SITUACION DE PARÁLISIS DURANTE MESES

Bolaños llega a la conclusión de que "durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él".

"Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia", expresa.

El ministro considera que se trata de una "apariencia particularmente dañina", ya que "alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial".

PIDE ACCESO AL EXPEDIENTE

Con su nuevo recurso pretende conseguir lo que hasta la fecha el CGPJ "también" --dice-- le ha "negado": "El acceso al expediente completo para poder ejercitar las acciones legales que me corresponden".

Si le deniegan el acceso a la documentación, Bolaños asegura que "solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado".