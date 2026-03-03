Bolaños acusa al PP de incumplir la Constitución por no renovar en plazo a magistrados del TC que corresponde al Senado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha expresado que el PP "incumple la Constitución" al no renovar "en plazo" a los cuatro magistrados del Tribunal del Constitucional que les corresponden, cuyo mandato venció el pasado 17 de diciembre.

Así lo ha expresado en el Pleno de la Cámara Alta celebrado este martes, en el que ha acusado a los 'populares', que tienen mayoría absoluta en el Senado, de dar "una excusa bastante pobre" si se escudan en que no todos los parlamentos autonómicos se han constituido.

"El único Parlamento que no está constituido, porque hay una convocatoria electoral en marcha, es el de Castilla y León. ¿Qué problema habría habido en que los parlamentos autonómicos hicieran sus propuestas ya y el Parlamento de Castilla y León tan pronto como se constituya?", ha espetado Bolaños, dirigiéndose a la portavoz del Grupo Popular, Alicia García.

Así, el ministro ha señalado que "es importante" hablar "con transparencia" sobre "cómo el Senado incumple la Constitución y disimula, para que no se note, con el nombramiento que le corresponde a esta Cámara de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional".

Y ha conminado al PP a negociar la renovación de los cuatro magistrados: "Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación del Tribunal Constitucional, que corresponde a la Constitución", ha dicho.

EL TC, ANTE UN BLOQUEO "PROLONGADO"

La renovación parcial del TC, según fuentes consultadas por Europa Press, no se espera pronto debido a la falta de incentivos tanto en el PP como en el PSOE para pactar otros cuatro nombres, lo que aboca a un bloqueo "prolongado".

Estos magistrados, de los doce que componen la corte de garantías, son los designados por la Cámara Alta, por lo que corresponde a la misma activar el mecanismo para la renovación de este tercio, reclamando a los parlamentos autonómicos una terna de candidatos.

El último movimiento que se produjo del Senado fue a finales de agosto, cuando el presidente, Pedro Rollán (PP), tuvo constancia de una carta que le mandó el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y activó el protocolo para que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo de cara a esta renovación parcial del TC.

La sucesión de citas con las urnas desde finales de 2025, con elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, podría dilatar el proceso, de acuerdo con fuentes parlamentarias.