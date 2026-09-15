Bolaños acusa al TS de "alterar" el censo electoral con su decisión cautelar sobre la 'ley de nietos'

1117288.1.260.149.20260915184935 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este martes de que la decisión cautelar del Tribunal Supremo (TS) de suspender el voto para las personas ya inscritas en el CERA que consiguieron la nacionalidad a través de la llamada 'ley de nietos' viene a "alterar" el censo electoral, por lo que ha insistido en pedir que se resuelva de manera definitiva antes de los próximos procesos electorales.

"Hoy en España tenemos españoles de primera con derecho a voto y españoles de segunda sin derecho a voto", ha denunciado Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado ante una interpelación sobre este asunto del senador del PP Alfonso Serrano.

Y es que el 'número dos' del PP de Madrid ha señalado lo que se "discute" con esta interpelación es si el Gobierno "puede utilizar una instrucción administrativa para hacer exactamente aquello que el Parlamento decidió no hacer mediante una ley".

Ante esto, Bolaños ha defendido la necesidad de la denominada 'ley de nietos', insistiendo en los argumentos que lleva dando el Gobierno desde que se conoció la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente esta situación.

Pero este martes, el ministro ha acusado al PP de "aplaudir cualquier recorte de los derechos de los españoles" y, en particular, "los que son de los descendientes de represaliados de la dictadura franquista".

"Hoy, con el auto en las medidas cautelares del Tribunal Supremo, se ha alterado el censo. Se ha alterado el censo de gente que ya había votado en 2023", ha denunciado.