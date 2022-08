Bolaños afirma que el Gobierno estará "encantado de debatir" con Feijóo y le pide que recapacite en sus críticas

"Sería una buena oportunidad para que se estudie los temas, no cometa equivocaciones y decir datos que sean ciertos", asegura

ROMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno "está encantado de debatir", en referencia a la petición que ayer realizó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo de realizar un 'cara a cara' en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede con motivo de la ordenación de Fernando Vérgez como cardenal, Bolaños se ha referido al reto lanzado ayer por Feijóo en el inicio del curso político de los populares en un acto en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

Bolaños ha asegurado que un debate de estas características sería "una oportunidad para explicar todo lo bueno que el Gobierno ha hecho durante la legislatura" y "una oportunidad para el PP y para Feijóo de estudiarse un poco los temas, incluso de hacer alguna propuesta y también de que consiga no decir datos falsos en sus intervenciones, como cuando decía que España no crecía económicamente, cuando ha crecido un 4%, o que no se había creado empleado, cuando se han creado 800.000 euros".

Así, Bolaños considera que este encuentro sería "una buena oportunidad para Feijóo para estudiarse los temas, no cometer equivocaciones y decir datos que sean ciertos". El ministro ha deseado tener una oposición "que estuviera a la altura de España y de lo que merecen los españoles en este momento".

Bolaños ha considerado "difícil de explicar" que no se haya aprobado en el Congreso el plan de medidas de ahorro energético, con el voto en contra del PP, que se ha aprobado, en cambio, "en todos los países europeos sin ningún debate con medidas muy similares".

"OJALÁ FEIJÓO RECAPACITE"

"Ojalá el señor Feijóo recapacitara y tuviéramos una oposición a la altura de España y del momento. Necesitamos trabajar todos juntos para proteger a la ciudadanía, y no a una oposición que se dedique a defender no se sabe bien a quién y, en todo caso, a las élites privilegiadas", ha añadido.

En contraposición, Bolaños ha resaltado la aprobación esta semana de la ley del 'sí es sí', la ley concursal y la ley de ciencia, así como la convalidación de otros tres decretos leyes en el Congreso, lo que eleva a 161 normas las aprobadas en lo que va de legislatura, y la gira latinoamericana que ha llevado a Pedro Sánchez a visitar esta semana Colombia, Ecuador y Honduras.

SÁNCHEZ, EN EL NÚCLEO DE DECISIÓN DE LA UE

Por último, ha recordado que el próximo martes Sánchez visitará al canciller de Alemania, Olaf Scholz, para abordar los retos europeos ante el "asedio energético" al que está "intentando someter" el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a Europa.

"España, con Pedro Sánchez, está en el núcleo de decisión de la Unión Europea, donde se toman las decisiones en un momento tan crucial para Europa y para el mundo", ha asegurado Bolaños, que ha puesto en valor el "liderazgo internacional" de Sánchez tanto en América Latina como en la UE.



