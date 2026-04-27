Bolaños anuncia la distribución territorial de las 200 nuevas plazas para fiscales

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños visita, las nuevas dependencias de la Fiscalía General del Estado en Madrid, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas de fiscales que se sumarán a las 500 para jueces y magistrados avanzadas por el Gobierno.

"Hemos logrado un consenso absoluto entre el Ministerio y la Fiscalía General del Estado para distribuir territorialmente esas 200 nuevas plazas que vamos a crear", ha declarado durante una rueda de prensa en Madrid, acompañado por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

El ministro ha precisado que se ha pactado "por completo" y "hasta el último detalle" cuál será dicha asignación, recalcando que se trata de "la mayor creación de plazas fiscales de la historia", mediante la cual la plantilla de la Fiscalía pasará de 2.804 a 3.004 plazas.

Asimismo, ha informado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales, y que la propuesta se ha elaborado "teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas", así como consensuada con la Fiscalía.

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