Bolaños califica la columna de Rajoy como "muy desafortunada" y critica que el PP ejerza "gamberrismo internacional"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado las declaraciones del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su columna titulada 'Hoy llegó el desquite' sobre el Mundial 2026 como "muy desafortunadas" y ha criticado que el PP ejerza hoy "el gamberrismo institucional e internacional".

En una entrevista en 'Las Mañanas de RNE', recogida por Europa Press, el titular de Justicia ha tratado de evitar hablar concretamente de Mariano Rajoy, pero ha expuesto que "lamentablemente abundan los odiadores profesionales" en España, aunque no ha querido relacionarlos con Rajoy, y ha asegurado que "para ellos será mala noticia" que Lamine Yamal o Nico Williams sean "tan españoles como los odiadores".

"La historia de superación, de esfuerzo, de llegar a la cima en el fútbol, representa más a España que los odiadores racistas que abundan en las redes sociales", ha concretado.

Bolaños ha asegurado que la columna de Rajoy "ha levantado una ola de indignación" en Francia y ha reprochado al Partido Popular "una mala racha" con el país vecino porque los de Feijóo han rechazado en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia.

"Lo que algún día fue un partido de Gobierno, hoy es un partido que ejerce el gamberrismo institucional y el gamberrismo internacional", ha criticado el ministro. En este sentido, ha censurado que "no hay quien entienda" que el PP haya "torpedeado y boicoteado" el tratado con Francia, quien es el "principal socio comercial" de España.