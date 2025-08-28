Bolaños censura el mensaje de Abascal contra 'Open Arms' y avisa que los discursos de odio generan violencia física

Archivo - El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha advertido a Vox que "los discursos de odio" son "tóxicos" y "acaban justificando la violencia física", después de las declaraciones de su líder Santiago Abascal en las que ha pedido que se confisque y se hunda el barco de Open Armas, que ha atracado en Tenerife y ha sido visitado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"La violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física. Hoy contra migrantes, mañana contra quien piense distinto", ha expresado este jueves el ministro a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Un mensaje en referencia a las palabras de Abascal en las que aseguraba que "ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa".

ESPERANDO LA CONDENA DEL PP

Ante ello, Bolaños ha emplazado al Partido Popular a condenar "la xenofobia" y "la violencia" que, a su juicio, "supuran Vox y su líder". "Estaré atento al tuit del PP, condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder", ha ironizado el ministro.

El comentario de Abascal coincide con la firma del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Canarias y Open Arms para que la ONG se despliegue en aguas del archipiélago, al menos durante dos meses, para ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la 'ruta atlántica' de la inmigración.

En virtud de este convenio se celebrarán jornadas de puertas abiertas --del 1 al 7 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, del 9 al 15 del mismo mes en Santa Cruz de Tenerife y del 22 al 27 de octubre en Arrecife--, charlas en colegios y se recibirán visitas de centros educativos.

Según ha explicado el director de la ONG 'Open Arms', el convenio permite poner el foco en la ruta canaria, que tiene "muchos muertos" y es "muy dura, muy larga y muy desconocida para muchos" frente a la mediterránea, que es más mediática.

Su plan no es "sustituir a Salvamento Marítimo" en alta mar, pues "ellos hacen su trabajo", tal y como hacen las guardias costeras en el Mediterráneo, pero ha admitido que el convenio puede ampliarse o recortarse en función de las necesidades y posibles emergencias que puedan surgir y no ha obviado que al ser una "organización de rescate", estarán a disposición de quien les necesite.