Bolaños conmina a PP y Vox a aprovechar el alto el fuego en Oriente Próximo para condenar esa "guerra ilegal"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional para dar cuenta del Plan Normativo 2025 del Gobierno, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este martes al PP y a Vox que cambien de posición respecto al conflicto en Oriente Próximo y que, ahora que se ha alcanzado un alto el fuego, condenen "sin ningún tipo de paliativo, con contundencia" una guerra "ilegal, contraria al derecho internacional y a los derechos humanos".

En declaraciones a los medios antes de su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, Bolaños ha celebrado como "una muy buena noticia para el mundo y para la paz" la tregua sobre la guerra de Irán anunciada esta madrugada y espera que este hecho "haga cambiar de posición a los dos partidos políticos que en España, PP y Vox, no han apoyado la paz". "Que se den cuenta que la guerra solo lleva a la destrucción, a la muerte, al caos, a la ruina económica", ha añadido.

El ministro ha afirmado también que no entiende el mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la red social 'X', en el que señalaba este martes que "en momentos delicados" se necesita "sensatez" y "no brutalidad. "Me gustaría saber si los periodistas lo entendieron. Pero en todo caso, creo que es fundamental que el Partido Popular y Vox cambien de posición respecto a la guerra", ha insistido.

LA TREGUA "COINCIDE CON LA POSICIÓN DE ESPAÑA"

El titular de Justicia ha afirmado que esa tregua coincide con la posición que ha mantenido España "en todo momento" sobre el conflicto en Oriente Próximo de apostar "por la diplomacia, por el diálogo, por los acuerdos y por la paz".

"A partir de aquí, pues ojalá esta tregua sea el camino definitivo a una paz justa y duradera", ha señalado el ministro, quien ha defendido que seguir trabajando para que "la diplomacia, las vías multilaterales, la negociación, los acuerdos se impongan a la ley del más fuerte".

Bolaños también ha asegurado que al Gobierno le gustaría que esta tregua ampliara sus efectos también al Líbano, "donde miles de libaneses están siendo expulsados de sus casas y masacrados por el ejército de Israel".