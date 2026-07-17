Bolaños cuestiona la robustez del sistema judicial por no haber dado una "respuesta adecuada" contra el juez Peinado

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado hoy que el sistema judicial no haya dado una respuesta "adecuada" ni tampoco "contundente" a los recursos presentados por la mujer del presidente, Begoña Gómez, contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado. Además, ha lamentado que la causa siga adelante aunque se haya ido "diluyendo" por las 16 correcciones que ha realizado la Audiencia de Madrid al juez que ha instruido la causa.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que le han preguntado si cree, como otros miembros, que parte de la judicatura quiere tumbar al Gobierno.

El titular de Justicia ha reiterado que cree en el sistema judicial con carácter general, pero ha también ha recalcado que ha habido resoluciones judiciales "absolutamente incomprensibles" y "alejadísimas del derecho", que en su opinión "han hecho mucho daño a la justicia" y también a las personas a las que ha afectado.

Dicho ésto, ha señalado que entre las citadas resoluciones están las adoptadas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cuyo caso, en su opinión no debería haber sido admitido a trámite. Por este motivo, confiaba en que el sistema de garantías hubiera dado una respuesta "más contundente" y "adecuada". Sin embargo, cree que no ha sido así en ocasiones y lamenta que haya gente que está "sufriendo" por causas en las que "realmente no hay nada de nada".

De esta manera, Bolaños ha cuestionado que el sistema sea lo "suficientemente robusto" porque considera que cuando hay una "resolución judicial incomprensible y alejada del derecho" debería revocarla "en un tiempo muy ágil".

Sin embargo, ha señalado que "en ocasiones" se van revocando muchas resoluciones por parte del órgano superior "pero lo cierto y verdad es que la causa se va diluyendo, se va diluyendo, se va reduciendo, pero va continuando".

FALTA DE RESPUESTA ADECUADA DEL SISTEMA DE RECURSOS

Y aunque cree que esto tiene que ver con "muchos factores" también estima que "el principal" es que "no haya una respuesta adecuada del Sistema de Recursos y Garantías del Estado de Derecho".

Por ello, ha lamentado que aunque la Audiencia Provincial de Madrid haya corregido en 16 ocasiones a Juan Carlos Peinado, el juez que ha instruido la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, con lo que se ha ido "diluyendo" y "por el camino se va deshaciendo", lo cierto es que ésta causa sigue adelante.

Félix Bolaños se ha mostrado convencido de que este caso "acabará en nada" porque hace tres meses Begoña Gómez estaba imputada por cinco delitos y ahora lo está por dos y ha tenido medidas cautelares y ahora "no tiene nada".

De hecho, el ministro dice quedarse con una frase que la Audiencia Provincial de Madrid incluyó ayer en la resolución --en la que apoyó que la mujer del jefe del Ejecutivo fuera juzgada por un jurado popular y por los delitos de tráfico de influencias y malversación-- en la que dice que se está en una "fase inicial" y "no es el momento de hacer una valoración completa, conjunta y en profundidad de la prueba", es decir, que no iban a hacer un "análisis completo de la prueba".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "cuando se haga un análisis completo de la prueba, se demostrará que no hay nada de nada", a pesar de que Begoña Gómez lleva dos años imputada por una denuncia que Bolaños considera que "se debió inadmitir el primer día" y que fue presentada por una organización "ultraderechista que persigue a esa señora por ser la mujer del presidente del Gobierno, por ser progresista".

Por ello, ha insistido en que la "respuesta" del sistema judicial no ha sido "muy adecuada ni muy contundente" contra el juez Peinado a pesar, ha recordado, de las seis denuncias que ha tenido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que el ministro ha considerado una "instrucción anómala".