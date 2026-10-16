Bolaños defiende que ha facilitado "toda la documentación" para cumplir con el Supremo por la 'ley de nietos'

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el foro ‘Ellas Preguntan’, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). Organizado por el periódico digital Artículo 14, el foro reúne a figuras clave de la políti - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este viernes que desde el Gobierno han facilitado "toda la documentación e información" en cumplimiento a la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo que restringe el derecho a voto a los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' que no acrediten que descienden de exiliados.

"Hay una media cautelar, todo el mundo lo conoce y hay que aplicarla. Nosotros hemos facilitado toda la documentación y toda la información que tenemos para que se cumpla", ha afirmado el ministro en su intervención en un acto informativo de 'Artículo 14'.

Además, ha afirmado que "en los consulados se va a hacer todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a la resolución del Supremo" y ha hecho hincapié en las 160.000 personas que se van a ver afectadas por la suspensión "más allá de la cuestión jurídica".

En este contexto, ha reivindicado que la Ley de Memoria Democrática otorga nacionalidad a aquellos que tuvieron que exiliarse de España en plena dictadura franquista. "Esto lo ha defendido el Partido Popular en su programa electoral, por escrito. Y lo ha defendido el líder del PP (Alberto Núñez Feijóo) en declaraciones públicas", ha remachado Bolaños, que ha insistido en que "no puede haber españoles de primera y de segunda" porque "todos los nacionales han de tener derecho a voto" según la Constitución.

NINGUNA VINCULACIÓN DEL PSOE CON PRESIONES A LA JUEZA BIEDMA

Respecto a la investigación de la Audiencia Nacional con el 'caso Leire Díez' y las presuntas presiones a la jueza Beatriz Biedma por su investigación al hermano del presidente del Gobierno, el ministro se ha remitido a dos autos del juez instructor, Santiago Pedraz, en los que, según ha destacado Bolaños, "no hay ninguna prueba" ni "ningún indicio" que "vincule al PSOE con este asunto".

Dicho esto, y ante las últimas denuncias de hostigamiento por parte de la jueza Biedma, el titular de Justicia ha mostrado su apoyo a "cualquier funcionario público" para que puede hacer su labor "con total libertad de criterio" y "con los medios que sean necesario".

Así, ha defendido que tanto jueces como fiscales, policías nacionales o guardias civiles "han podido hacer su trabajo con libertad, sin ninguna injerencia o presión" frente a otras etapas anteriores, donde gobiernos --como el del PP-- crearon una "policía patriótica para que el Estado trabajara a favor de un partido".

Por otra parte, Bolaños ha vuelto a señalar que está en estudio el expediente de indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos, antes de elevar la propuesta a Consejo de Ministros, si bien no ha vaticinado los tiempos en el que este análisis pudiera concluir.