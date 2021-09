Bolaños defiende la presunción de inocencia de Juan Carlos I ante quienes exigen más control sobre la Casa Real

Reafirma el compromiso del Gobierno de acometer la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que fija para 2022

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves la presunción de inocencia de Juan Carlos I y lo ha hecho ante las peticiones de Más País y ERC de dotar de más controles y de más transparencia a la Jefatura del Estado.

Ambos partidos han aprovechado la comparecencia de Bolaños en la Comisión Constitucional del Congreso para pedirle que el Ejecutivo dé pasos para reforzar el control democrático sobre la Casa de Rey y se han quejado de la imposibilidad de que la Cámara investigue las actividades supuestamente ilícitas del padre de Felipe VI.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha explicado que la Mesa del Congreso ha vetado la iniciativa que registró con Compromís para poder delimitar la inviolabilidad del Rey a su actividad pública, dejando fuera la privada y ha pedido al ministro que reflexione sobre la posibilidad de impulsar una reforma en ese sentido.

Errejón ha dejado claro que, aunque él es republicano, su iniciativa no cuestiona el modelo de estado y únicamente busca incrementar los mecanismos de control sobre la Casa del Rey. "Si como usted dice, la ejemplaridad debe empezar por lo más alto, empecemos por ahí", le ha dicho a Bolaños.

En términos similares se ha expresado la portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Carolina Telechea, pero en su respuesta a ambos, Bolaños ha dejado claro que el PSOE es un "partido serio" que defiende la monarquía parlamentaria porque así se acordó en el pacto constitucional y es la forma de Estado que ha garantizado la democracia desde 1978.

En este contexto, ha subrayado que las investigaciones que se llevan a cabo sobre las actividades de Juan Carlos I están al margen de institución. "No se está investigando a una institución, se está investigando a una persona", ha remarcado.

DEJAR TRABAJAR A LA JUSTICIA

Bolaños ha pedido que se deje trabajar a la Justicia reconociendo el "derecho a la presunción de inocencia". "Ya veremos cómo se desarrollan esas investigaciones, hay que esperar a ver cómo concluyen", ha abundado sin entrar en ningún momento a censurar el comportamiento del Rey emérito.

Además, ha aprovechado para volver a poner en valor las medidas de transparencia implantadas por Felipe VI en los últimos años, llamando a reconocer los "esfuerzos" en pro de la ejemplaridad que, desde su punto de vista, está haciendo el jefe el Estado.

De su lado, el PNV y también ERC, han aprovechado la presencia de Bolaños en el Congreso para pedirle cuentas por el hecho de que el la reforma de la Ley de Secretos Oficiales haya desaparecido del plan normativo del Gobierno para este año, cuando sí se había incluido en los anteriores.

COMO EL PERRO DEL HORTELANO

El diputado del PNV Mikel Legarda ha recordado que el Gobierno anunció "a bombo y platillo" que tomaba la iniciativa para esa reforma pese a que el Congreso ya acordó tramitar una proposición de ley de su grupo con el mismo objetivo, que lleva meses 'congelada" porque los grupos prorrogan constantemente el plazo para la presentación de enmiendas.

"Si no la van a impulsar deje de bloquear las enmiendas, no sean como el perro del hortelano que ni come ni deja comer", se ha quejado el portavoz nacionalista.

En su réplica, Bolaños le ha aclarado que esta reforma sigue en los planes del Ejecutivo porque es necesario modernizar una norma preconstitucional, pero ha explicado que se tendrá que aprobar en 2022 alegando que ahora "la prioridad absoluta" del Ejecutivo "es garantizar el crecimiento económico y una recuperación justa".