Bolaños lamenta que se critique "en tromba" el nuevo modelo de financiación sin conocerlo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lamentado este viernes que se critique el nuevo modelo de financiación autonómico "sin conocer" su contenido y ha confiado en que Junts se siente a "dialogar" sobre esta iniciativa.

Así ha respondido el ministro en una entrevista en 'Hoy por Hoy' en 'SER', recogida por Europa Press, a las críticas "apresuradas" de varios presidentes autonómicos que "han salido en tromba" después de escuchar al presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la salida de su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A lo dicho por Junqueras, quien adelantó que el nuevo modelo reportará 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, Bolaños ha agregado que las demás comunidades contarán con tres mil millones más que los que recibían con el modelo "caducado" que instauró el Gobierno de Mariano Rajoy.

EL PP TENDRÁ COMPLICADO EXPLICAR SU NEGATIVA

En este sentido, ha cuestionado cómo los presidentes autonómicos 'populares' "van a explicar a sus ciudadanos que no acepta los tres mil millones de euros solo por estar en contra de Pedro Sánchez". Bolaños considera "complicado de explicar" cómo estos gobiernos van a perjudicar a sus ciudadanos con menos financiación.

Dicho esto, el ministro ha pedido a los diferentes partidos políticos abrir un debate "racional" a este respecto y ha justificado que el líder de ERC conociese los detalles con antelación porque los catalanes son "la punta de lanza" y van a la vanguardia en estos debates.

En otro orden de cosas, tras negar que la ordinalidad que anunció Junqueras el jueves vaya a ser un principio, Bolaños ha defendido que ésta se da con Cataluña porque son "ocho millones de habitantes".

Además, al ser cuestionado por las críticas de Junts y las posibilidades de entendimiento entre el Ejecutivo y la formación, Bolaños ha concretado que lo anteriormente dicho también es aplicable al partido de Carles Puigdemont. Así, ha expresado su confianza en que, después de dar a conocer el contenido de esta propuesta, puedan "negociar, dialogar e intentar buscar ajustes y mejorar el modelo".