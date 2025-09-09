Bolaños muestra su "total confianza" en el fiscal general y en los jueces del Supremo: "Dejémosles trabajar"

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece declaraciones a los medios, en el Palacio de Parcent, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado este martes su "total confianza" en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que van a juzgarle después de que el Alto Tribunal haya acordado la apertura de juicio oral por presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle. Dejémosles trabajar, porque el Estado de Derecho funcionará seguro", ha dicho a la prensa en los pasillos del Senado.

El Supremo ha emitido una auto con el que sienta a García Ortiz en el banquillo de los acusados, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a juicio en el Tribunal Supremo (TS).

El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS confirmara el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador.

Al respecto, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este martes que el Ejecutivo "mantiene la confianza" en García Ortiz "y por supuesto también en su inocencia".