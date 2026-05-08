Bolaños niega pacto con Ábalos y dice que otros miembros del Gobierno esperan a la sentencia para querellarse con Aldama

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que otros miembros del Gobierno y Begoña Gómez están esperando a que el Tribunal Supremo dicte la sentencia sobre el 'caso mascarillas' para emprender acciones legales, por presunta difamación, contra el empresario Víctor de Aldama, que también está siendo juzgado junto con el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. Bolaños ha negado, además, que haya habido un pacto de no agresión con Ábalos.

El titular de Justicia ha realizado estas declaracionse en el programa de Antena 3, Espejo Público, recogidas por Europa Press. El ministro, quien ya se querelló contra Aldama personalmente por difamaciones en un programa de televisión, asegura que ya se pidió "autorización al Tribunal Supremo, con algunas declaraciones que hizo" el empresario porque aunque éste tenga derecho "a mentir" no puede "calumniar, ni injuriar, ni hacer denuncias falsas".

El PSOE ya intentó iniciar acciones legales contra Víctor de Aldama en 2024, pero el Supremo denegó la autorización y pidió al partido que esperara hasta la sentencia. "Ahora se pedirá otra vez esa autorización y tan pronto como se autorice, se iniciarán acciones legales por quien corresponda (...) ha difamado a muchas otras personas, a Francisca Armengol, a María Jesús Montero", ha señalado el ministro.

NIEGA UN ACUERDO CON JOSÉ LUIS ÁBALOS

Bolaños también ha negado que el PSOE tenga un pacto de no agresión con el exministro de Transportes y exsecretario de organización, José Luis Ábalos, quien hizo un alegato final en el juicio que ha finalizado esta semana.

"No existe ningún pacto. Al revés, para nosotros es un asunto muy doloroso. (...) Me repugna la corrupción, me repugna más si son personas que militan o han militado en el Partido Socialista. Nosotros, tan pronto como tuvimos indicios de que había una investigación judicial abierta, le apartamos del partido y le pedimos el acta de diputado", ha señalado.

Sobre cuál puede ser la sentencia final de los magistrados del Supremo en el 'caso mascarillas', el ministro de Justicia ha defendido que el tribunal "hará un gran trabajo y dictará una sentencia conforme a derecho".

DIFERENCIAS ENTRE ALDAMA Y PEÑAS, EL COLABORADOR DE LA KITCHEN

Bolaños ha negado además que hubiera una orden de la Fiscalía General al fiscal anticorrupción para que no rebajara la petición de pena para el comisionista Víctor de Aldama por haber colaborado con la Justicia. Según el ministro, el Ministerio Fiscal tiene "autonomía".

Preguntado por las similitudes con la trama Gürtel y el papel del exconcejal del PP, José Luis Peñas, quien destapó el caso de corrupción y a quien sí se le aplicaron atenuantes por este motivo, Bolaños ha defendido que "hay bastantes diferencias entre un caso y otro".

Así, ha señalado que Peñas grabó "algunas conversaciones" y las puso en manos de la Justicia. "Es a partir de ahí cuando se inicia la investigación. Nada que ver con el caso que estamos conociendo ahora, donde si ha habido colaboración es una vez que ya se ha destapado todo", ha sostenido.

Por otro lado, Félix Bolaños ha defendido que "Peñas no difamó a nadie" sino que colaboró con la Justicia aportando pruebas, mientras que en el caso de Aldama "lo que ha habido son difamaciones".

Y sobre la decisión que permitió aplicar atenuantes a Francisco Correa, quien también colaboró en la trama Gürtel y con la instrucción ya iniciada, Bolaños ha admitido que "en ese momento el Ministerio Fiscal, con criterios técnicos, decidió que había colaborado con la Justicia y que por tanto era merecedor", y ha reiterado que con Aldama será igualmente el Tribunal Supremo quien tome esa decisión. "Aquí va a pasar lo mismo. Y por tanto, respeto por parte del Gobierno", ha zanjado.