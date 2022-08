Bolaños no se cree la oferta de diálogo del PP y le acusa de "oposición tóxica"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha manifestado que el Gobierno no cree en la nueva oferta de diálogo del PP tras la aprobación del decreto ley de medidas energéticas en el Congreso y acusa a los 'populares' de ejercer una "oposición tóxica".

Así lo ha trasladado Bolaños en declaraciones a los medios tras una visita a la exposición 'Germaine Krull. Crónica de un exilio' en el Museo Nacional del Romanticismo, donde ha recordado que el Ejecutivo ya se reunió en dos ocasiones con los grupos parlamentarios antes de aprobar el decreto ley para dialogar y sopesar propuestas, momento en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo hizo "cero propuestas".

En este sentido, ha retado al presidente del PP a "mirar a los ojos a los ciudadanos" y a explicarles "porqué no quiere que haya abono de transportes gratuito, becas para los estudiantes que más las necesitan o protección para las mujeres".

Asimismo, el ministro de la Presidencia ha recordado que desde el Ejecutivo seguirán sacando leyes adelante "buscando pactos con quien quiere mejorar la vida de los ciudadanos" y que "afortunadamente" hay una mayoría amplia en el Congreso que "sí trabaja" para ayudar a quienes tienen "más dificultades" y a las clases medias.

Por su parte, el PP mantenía este viernes su disposición a retomar con el Gobierno negociaciones en temas de Estado, aunque el principal partido de la oposición cree que sería más fácil reanudar el diálogo si Pedro Sánchez no tira sus propuestas "al cubo de la basura".

NUEVAS MEDIDAS PARECIDAS A LAS APROBADAS EN ALEMANIA Y FRANCIA

Preguntado por el plan de contingencia de nuevas medidas de ahorro energético previstas para el invierno, Félix Bolaños ha asegurado que están trabajando para conseguir un plan con medidas "dialogadas y con sentido".

Además, ha trasladado que serán medidas "casi idénticas" a las aprobadas en Alemania o Francia, donde, según ha dicho, "no han dado lugar a ningún debate" porque "ellos no tienen la oposición tan tóxica que es el PP". "Lo que no se entiende es cómo puede haber una derecha que vote en contra de medidas que se aprueban en todos los países sin ningún debate", ha afeado Bolaños.

Igualmente, el ministro ha aclarado que dichas medidas que están preparando intentarán afectar "lo menos posible" a la vida de los ciudadanos y las empresas, al tiempo que ha subrayado el "sentido común" de estas proposiciones.



