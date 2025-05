Bolaños pide respetar la Justicia: Junts habla de "capos del Poder Judicial" y Vox duda de la imparcialidad de Pumpido

Los de Abascal advierten de los "leguleyos de izquierda" y el ministro dice que su candidata en Valladolid cumple ese perfil

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este viernes respeto para la judicatura en la Comisión de Justicia en el Senado después de que Junts haya hablado de "capos del Poder Judicial" y de que Vox haya cuestionado "la imparcialidad" del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

A lo largo de más de cuatro horas de debate, Bolaños ha chocado en numerosas ocasiones con la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez. En primer lugar, después de que ésta haya acusado a Conde-Pumpido de anteponer "su interés" a la Carta Magna, una crítica que Bolaños, ha calificado de "inaceptable".

En esta línea, la senadora del partido que lidera Santiago Abascal ha afirmado que "nadie se fía de la imparcialidad" y de la "interpretación" que Conde-Pumpido hace de la Carta Magna. Todo ello, ha añadido, "aún sabiendo que esto hace un daño irreparable a las instituciones".

"Este señor y todos aquellos, incluido usted, que han hecho tanto daño a la Justicia y que le están haciendo tanto daño para complacer a (Pedro) Sánchez deberán pagar algún día por ello y asumir las consecuencias de sus decisiones", ha clamado la senadora.

"Ataca usted al Tribunal Constitucional y a su presidente. Quiero decir expresamente que me parece inaceptable lo que usted dice del presidente del Constitucional, me parece totalmente fuera de lugar, me parece que usted se favorece de la inmunidad parlamentaria porque si no habría cometido un delito en esta sala", le ha contestado Bolaños.

VOX HABLA DE "DEGRADACIÓN INSTITUCIONAL"

El ministro se ha expresado así después de que la portavoz de Vox haya asegurado que el Constitucional "forma parte" de la "degradadación institucional" que a su juicio está llevando a cabo el Gobierno. "(El Constitucional) Se ha convertido en la lavadora de despropósitos jurídicos que van en contra del Estado de Derecho y de la separación de poderes", ha criticado.

Bolaños, por su parte, ha reprochado a la parlamentaria "atacar en lo personal" a un "jurista de reconocidísimo prestigio que fue nombrado magistrado del TC en el Senado gracias a los votos del Partido Popular y del PSOE por su trayectoria jurídica impecable".

"Simplemente le digo que me parece inaceptable que usted hable en esos términos. Ha dicho una frase que se me ha quedado grabada, ha hablado de la utilización de la Justicia por parte del sanchismo... ¿No será la utilización de los ultras de la Justicia contra personas progresistas?", ha preguntado Bolaños.

"LEGULEYOS DE IZQUIERDA"

Bolaños y la senadora de Vox también han chocado a cuenta del proyecto de ley orgánica para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, en concreto cuando la última ha asegurado que el Ejecutivo trata de "establecer mecanismos que permitan incorporar a leguleyos de izquierda que no sean capaces de aprobar una oposición".

"Un tipo de coladero de perfiles afines para cambiar una independencia judicial que a ustedes no les gusta en vez de lo que ahora es el reconocimiento a una excelencia profesional. Señor Bolaños, a ustedes no le importa arrollar la Constitución y acabar con la separación de poderes porque ustedes consideran que la justicia no es un servicio público sino partidista y sobre todo dispuesto a complacer las demandas sanchistas", ha criticado Gómez.

En el turno de réplica, Bolaños ha pedido a la senadora que pidiera "disculpas a los jueces del cuarto turno por haberles denigrado". "Ha calificado a estos jueces como personas que no tienen preparación para ejercer la labor que están haciendo", ha apuntado, recordándole que la "candidata de Vox al Ayuntamiento de Valladolid" pertenece a ese grupo .

"¿Sabe quién es una leguleya de izquierdas, sin ninguna duda una juez sustituta? La candidata de Vox al Ayuntamiento de Valladolid, que es jueza sustituta entra dentro de la categoría de leguleyos de izquierdas. Este es el nivel de su intervención es el nivel de su intervención mire usted sabe a quién quien selecciona a los jueces sustitutos y a los magistrados suplentes", ha criticado el ministro.

JUNTS EXIGE MÁS VALENTÍA A SÁNCHEZ

El último enganchón a cuenta de los ataques a la Justicia ha sido con el senador de Junts Eduardo Pujol, que ha pedido al ministro que no caiga en "la tentación torera de caer en la trampa de una Justicia con aguiluchos inquietantes y tricornios tejerianos" y que no es suficiente aprobar "cuatro leyes de maquillaje" o actuar con "cierto miedo para quedar bien con los capos de un Poder Judicial que no merecen tanto respeto ni tanta consideración".

Así, ha lamentado que Pedro Sánchez viva instalado "en el juego de la oca, saltando de casilla en casilla" "Pero un día se caerá y no se levantará, y todas estas palabras de impulso tan bonitas, de impulso democrático, se habrán quedado a medias. Si su presidente quiere pasar a la historia al estilo (Adolfo) Suárez, pues debe ser aún más valiente", le ha pedido.

El titular de Justicia, por su parte, ha pedido a Pujol "más nivel" y le ha reprochado sus palabras sobre el Poder Judicial. " Le pido que rectifique y le pido que esas palabras también sean retiradas incluso del acta de hoy. Le pido expresamente que rectifique esas palabras tan injuriosas para los altos magistrados de nuestro sistema judicial", le ha instado.

"Retiraré mis palabras el día que lo más alto del Poder Judicial deje de prevaricar y aplique la ley de amnistía también al presidente Puigdemont", ha contestado el senador catalán.

Por último, Bolaños ha lamentado que el senador de Junts califique las reformas que el Gobierno está llevando a cabo de "maquillaje". "Estoy seguro que usted se referirá a parte a algunas reformas que en su opinión no son suficientemente profundas, pero que las reformas que estamos llevando a cabo en materia de justicia se denomine maquillaje pues fíjese, desde luego son de mucho calado", ha apostillado.

BONIFICACIONES POR EVITAR PLEITOS

En su intervención, Bolaños se ha referido al aumento de las retribuciones por conseguir pactos en los turnos de oficio después de que el senador del PNV Igotz López le haya pedido que facilite el "acompañamiento" a los profesionales para que esos acuerdos cristalicen.

"En mi opinión sería muy positivo que se fomentara la existencia de acuerdos porque descongestionan los tribunales. Lo que no llega a un pleito, pues pleito que te ahorras que hace que los que sí necesitan un pleito y si los que sí necesitan una intervención judicial sean más ágiles. Por la parte que nos toca a nosotros estamos trabajando", ha indicado.

En este contexto, el ministro ha aseverado que espera que "sea una medida que consiga el propósito" de reducir la litigiosidad. "No tenemos ninguna voluntad de que haya pleitos, lo que queremos muy al contrario es que pueda haber acuerdos para descongestionar la Administración de Justicia", ha apostillado.

COMPROMISO CON EL USO DEL CATALÁN

Por su parte, el senador de ERC Joan Josep Queralt ha lamentado que haya una creencia de que "la ley es mágica" al tiempo que ha denunciado que "el uso del catalán en la Administración de Justicia es simplemente no ínfimo", sino "vergonzante". "Porque la Administración General del Estado no lo apoya y lo subvenciona, ni lo convierte en requisito para acceder a la función judicial y fiscal", ha denunciado.

En su réplica, Bolaños le ha recordado que en los últimos 25 años ha gobernado en Cataluña su partido -ERC--, Junts y también CiU. "No estoy haciendo aquí una crítica partidista, estoy diciendo que si queremos fomentar el uso del catalán en las resoluciones judiciales en Cataluña, y el Gobierno de España quiere, pues hagamos un esfuerzo compartido todos desde las distintas competencias", ha contestado.