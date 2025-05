Vox cuestiona la "imparcialidad" de Pumpido y Bolaños dice que es "inaceptable": "Es un jurista de reconocido prestigio"

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez ha cuestionado este viernes en la Comisión de Justicia del Senado la "imparcialidad" del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, acusándole de anteponer "su interés" a la Carta Magna, una crítica que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "inaceptable".

"Ataca usted al Tribunal Constitucional y a su presidente. Quiero decir expresamente que me parece inaceptable lo que usted dice del presidente del Constitucional, me parece totalmente fuera de lugar, me parece que usted se favorece de la inmunidad parlamentaria porque si no habría cometido un delito en esta sala", ha espetado Bolaños durante su intervención en la comisión de la Cámara Alta.

El ministro se ha expresado así después de que la portavoz de Vox haya asegurado que el Constitucional "forma parte" de la "degradadación institucional" que a su juicio está llevando a cabo el Gobierno. "(El Constitucional) Se ha convertido en la lavadura de despropósitos jurídicos que van en contra del Estado de Derecho y de la separación de poderes", ha criticado.

En esta línea, la senadora del partido que lidera Santiago Abascal ha afirmado que "nadie se fía de la imparcialidad" y de la "interpretación" que Conde-Pumpido hace de la Carta Magna. Todo ello, ha añadido, "aún sabiendo que esto hace un daño irreparable a las instituciones".

"Este señor y todos aquellos incluido usted que han hecho tanto daño a la Justicia y que le están dando haciendo tanto daño para complacer a (Pedro) Sánchez deberán pagar algún día por ello y asumir las consecuencias de sus decisiones", ha clamado la senadora.

Bolaños, por su parte, ha criticado a la parlamentaria por "atacar en lo personal" a un "jurista de reconocidísimo prestigio que fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional en el Senado gracias a los votos del Partido Popular y del PSOE por su trayectoria jurídica impecable".

"Simplemente le digo que me parece inaceptable que usted hable en esos términos. Ha dicho una frase que se me ha quedado grabada, ha hablado de la utilización de la Justicia por parte del sanchismo... Vamos a pensar un poco esa frase. ¿No será la utilización de los ultras de la Justicia contra personas progresistas? ¿No será más bien al revés?", ha preguntado Bolaños.

A juicio del ministro son ellos, "los ultras, los que están a través de la acusación popular pervirtiendo causas judiciales para perseguir a gente honesta y progresista". "Eso sólo pasa en las dictaduras, que gente inocente ingrese en prisión. A ustedes los ultras efectivamente pues les parecerá bien eso que pasó en España durante décadas pero en un Estado de Derecho, una democracia, esto no sucede con gente honesta y con gente inocente", ha apostillado.