Bolaños pide "respeto" a investigaciones judiciales que hubo y "sigue habiendo" en España sobre Rusia y el 'procés'

El ministro afea el "doble rasero" del PP y le reclama "respeto a todos los fiscales", también a los que "no tienen un criterio como el suyo"



LUGO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reclamado "respeto" para las investigaciones judiciales que "ha habido" en España, y algunas "las sigue habiendo", sobre los vínculos del régimen ruso con el 'procés' independentista catalán.

Así se ha pronunciado este viernes desde Viveiro (Lugo), al ser preguntado por los medios después de que el jueves el Parlamento Europeo aprobase una resolución que denuncia las injerencias del Kremlin en procesos democráticos europeos y menciona, entre otras cosas, las conexiones del separatismo catalán con Moscú. Los eurodiputados del PSOE apoyaron la resolución final, pero votaron en contra de varias enmiendas que señalaban directamente al expresident Carles Puigdemont.

Preguntado sobre este último asunto, Bolaños ha destacado el 'sí' de los socialistas a este informe, pero ha recordado que en España "ha habido investigaciones judiciales" sobre este asunto "y las sigue habiendo, algunas de ellas", en la línea de lo que ahora reclama la Eurocámara.

Por tanto, ha trasladado y pedido "total respeto al Estado de Derecho" y a estas investigaciones. "Dejemos trabajar a los profesionales, a los jueces y magistrados, y por tanto estaremos a lo que se deduzca de esas investigaciones", ha zanjado el ministro.

CARTA DE PUIGDEMONT

Tras la votación en el Parlamento Europeo, Puigdemont dirigió una carta a los eurodiputados en la que negaba sus conexiones con Rusia y, además, vinculaba su imputación por terrorismo a un llamamiento que hizo el expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) a actuar y movilizarse contra la investidura de Pedro Sánchez. Además, Puigdemont dijo en ese texto que, si Junts hubiese investido al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no estaría siendo investigado.

Preguntado al respecto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha vuelto a preguntarle a Feijóo "qué ofreció" a Junts "en las negociaciones que tuvo con ellos durante el verano" para su investidura "y qué les ofreció en concreto respecto a sus causas judiciales".

Bolaños ha recordado que "siempre" le interpela sobre este asunto en el Congreso pero que, "hasta el momento", no ha obtenido una respuesta. Asimismo, ha recalcado que, si el partido de Puigdemont hubiese decidido apoyar" la investidura del presidente del PP, ahora mismo los populares "estaría defendiendo una ley de amnistía" para los líderes del 'procés'.

Posteriormente, preguntado sobre las negociaciones con Junts al respecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sugirió esta semana Pedro sánchez para desbloquear la aprobación de la ley de amnistía, Bolaños se ha limitado a decir que trabajarán como "suelen hacer" y que harán público un acuerdo cuando lo haya.

"DOBLE RASERO" DEL PP

Dicho esto, el ministro ha querido hablar del "doble rasero" del PP en materia de justicia, que "ya empieza a ser insultante". En primer lugar, ha criticado que a Feijóo "le parece lo más normal del mundo reunirse en un hotel con 50 fiscales" el año pasado "para criticar y conspirar" contra el Gobierno.

En cambio, ha añadido Bolaños, al presidente del PP "no le parece bien que la Fiscalía, conforme a sus propias normas y su propio estatuto, por normalidad democrática adopte decisiones". Y es que Feijóo denunció este mismo viernes una "intervención" del Gobierno en la Fiscalía, después de que los fiscales del Tribunal Supremo impusiesen su criterio y abogasen por investigar a Puigdemont por terrorismo en 'Tsunami Democràtic'.

"El Estado de Derecho funciona, le guste o no al señor Feijóo, y va a seguir funcionando", ha replicado el ministro de Justicia, para seguidamente pedir "respeto a todos los fiscales" y "a la derecha" que "no se dedique a perseguir a todas las personas que no tienen un criterio como el suyo".

Dicho esto, Bolaños ha ironizado con que el PP pueda "opinar" sobre los hechos y "calificarlos jurídicamente". "Eso es lo más normal del mundo, es libertad de expresión, pero ¡ay de los demás, cuando decimos o hacemos algo que a la derecha no le gusta!", ha exclamado, para finalmente denunciar el "doble rasero" que tienen los populares en este asunto.