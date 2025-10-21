Bolaños presume de independencia judicial "plena" y el PP le llama "profanador": "Quiere asaltar la Justicia"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Pardo (PP) dice que el Supremo "investiga la presunta caja B del PSOE" y el ministro ataca con 'Gürtel'

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado este martes en el Senado que la independencia judicial es "plena" en España, pero el PP le ha tildado de "profanador", acusándole de querer "asaltarla".

Ha sido cuando la senadora del PP María José ha interpelado al ministro sobre "cómo las actuaciones de su Gobierno pueden ser compatibles con un Estado democrático de Derecho".

Pardo ha acusado a Bolaños de haberse convertido en el "mayor profanador de la independencia judicial" y ha añadido que "no actúa como un ministro del Reino de España, sino como un verdadero activista político al servicio" de Pedro Sánchez.

"Ya no es un ministro de Justicia, es el ministro de injusticia para la impunidad", le ha espetado, tras indicar que "como se topó con el muro de la Justicia, quiso asaltarla".

BOLAÑOS: "SITUACIÓN EJEMPLAR" EN ESPAÑA QUE RECONOCEN EN LA UE

Bolaños ha contrarrestado expresando que el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) habla de que "la independencia judicial en España es plena".

"La situación que hoy tiene España en cuanto a calidad democrática es una situación ejemplar que reconocen en todos los países de la Unión Europea", ha añadido, para resaltar que es "un Estado social y democrático de Derecho".

A la par, Bolaños ha presumido del plan anticorrupción del Gobierno, asegurando que lo van a "llevar a cabo" y haciendo mención al último juicio del 'caso Gürtel', donde "20 acusados del Partido Popular se han declarado culpables por robar y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para que la condena sea más baja".

Ha defendido la reforma legal que traspasará a los fiscales las investigaciones penales y ha replicado que los exministros 'populares' Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá "dieron pasos en esta línea".

EL MINISTRO DICE QUE EL PP "SE HA CONVERTIDO" EN VOX

Y ha recriminado al PP que estuviera "cinco años y medio pisoteando la Constitución y bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

En este sentido, Bolaños ha reivindicado el actual modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces, que define como "democrático" y en el que decide "el Parlamento" sus miembros, frente al "corporativo", que los jueces sean quienes eligen, por el que apuestan los 'populares'.

"Ustedes hace ya tiempo que dejaron de ser un partido moderado de la derecha democrática conservadora, ahora se dedican a la antipolítica", ha sostenido, para compararles con Vox y advertirles de que así "acabarán por debajo" en las urnas del partido de Santiago Abascal. "No están combatiendo a la ultraderecha, se han convertido en ella", ha proclamado.

PP: "MINISTRO DE LA INJUSTICIA PARA LA IMPUNIDAD"

En su intervención, la senadora del PP ha afirmado que el Gobierno "asalta todas y cada una de las instituciones para perpetuarse en el poder" y hace reformas buscando "la impunidad". Sin embargo, ha dicho que "va de varapalo en varapalo", citando informes como el de la Comisión de Venecia que, en su opinión, Bolaños "filtró anticipada y sesgadamente a la prensa" para que "no le ganasen el relato".

La senadora del PP ha hecho hincapié en que el Gobierno "pisotea con sus actos el Estado de Derecho" porque "respetar la democracia sería acatar el informe GRECO y no manipularlo, cumpliendo las 19 recomendaciones para atajar la corrupción", dado que "no han cumplido totalmente ninguna de ellas".

"Pero ya ha dejado usted total y absolutamente claro que lo que diga la Comisión de Venecia no le importa nada porque ya ha dicho que no lo va a cumplir. Es decir, usted y su Gobierno quedan fuera de los estándares europeos", ha recriminado al ministro.

EL PP VE AL GOBIERNO "HASTA EL CUELLO DE CORRUPCIÓN"

Dicho esto, Pardo ha afirmado que el Gobierno de Sánchez y el PSOE "están hasta el cuello de corrupción, la política, la económica, pero sobre todo la moral". "Tengan claro que ni Franco ni el cambio de hora les va a servir para tapar toda la corrupción que les asola", ha proclamado.

La senadora 'popular' ha manifestado que "hoy el Supremo ya investiga la presunta caja B del PSOE" y que "saben por los informes de la UCO, que existía una fontanería del PSOE para presuntamente extorsionar" a jueces, fiscales y periodistas. En este punto, ha preguntado al ministro "quién autorizó a la fontanera de Ferraz a ofrecer pactos en nombre de la Fiscalía". "¿Fue usted?", le ha interpelado.

También ha preguntado a Bolaños si "cobró dinero en metálico del PSOE". "¿De dónde salía este dinero? ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Santos Cerdán? ¿Y por Pedro Sánchez pone la mano en el fuego?", ha enfatizado.

Según Pardo, "del cuarteto del Peugeot solo queda uno", Pedro Sánchez. "Y si este no sabía nada, es que era un incompetente. Pero si lo sabía y lo tapó, es un corrupto", ha manifestado, para señalar que con las declaraciones esta tarde de la vicepresidenta Yolanda Díaz "ha quedado claro que queda Gobierno corrupto para rato".