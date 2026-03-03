Bolaños reafirma su "compromiso" en derogar la Ley de Secretos Oficiales y pide el apoyo de los grupos

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez en derogar la Ley de Secretos Oficiales, aunque ha recordado que el proyecto de ley de información clasificada ya se ha remitido al Congreso, por lo que ha instado a los grupos parlamentarios a apoyarlo.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, parlamentarios de Geroa Bai y ERC han aprovechado la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para exigir al Gobierno central la derogación de la Ley de Secretos Oficiales.

Los senadores de Geroa Bai han reconocido que el Gobierno ya ha remitido al Congreso el proyecto de ley de información clasificada, que deroga la Ley de Secretos Oficiales, pero se han quejado de que el Ejecutivo no termina de impulsarlo para sacarlo adelante, por lo que temen que se acabe la legislatura sin que pueda aprobarse definitivamente.

Sin embargo, el ministro Bolaños ha reivindicado la acción del Gobierno para aprobar en el Consejo de Ministros este proyecto de ley de información clasificada, que establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto.

"No ha sido una ley especialmente fácil de elaborar. Hemos trabajado mucho, hemos estudiado mucho Derecho comparado, hemos hecho consultas con diferentes países, con organismos en nustro país para que fuera una ley sólida, robusta, con los mejores estándares europeos", ha proclamado Bolaños.

PERO EL PSOE TIENE LOS NÚMEROS QUE TIENE

En cualquier caso, Bolaños se ha mostrado "consciente" de que este proyecto de ley necesita un impulso parlamentario, pero ha recordado que el PSOE tiene 121 diputados en el Congreso.

"Esto significa que para llegar a 176 tenemos que llegar a acuerdos con distintas fuerzas políticas. Este llamamiento que usted me hace para que la ley se publique en el BOE y se apruebe definitivamente igual no se lo tiene que decir al PSOE, hay otros grupos a los que usted podría dirigirse", ha añadido Bolaños.

Asimismo, Bolaños ha celebrado la desclasificación de documentación del 23-F, aunque ha recordado que se han publicado todos los papeles que obraban en poder del Estado: "Siempre será fácil seguir en cualquier tipo de conspiración y decir que los documentos que acreditan mi tesis no se han publicado. Bueno, pues ya le digo que es que no existen o no existen en poder del Estado porque hemos publicado todo".

Por último, Bolaños considera que esta documentación ha servido para "saber que hubo instituciones que estuvieron a la altura", aunque habrá gente a la que "no le guste".