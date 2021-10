Bolaños responde a ERC que no dan por hecho el apoyo a los Presupuestos pero cree que los progresistas deberían sumarse

Dice que la negociación de este año, sin Iglesias, ha sido "diferente" y no ve "reproche" a que Belarra diga que no conocían el "bono vivienda"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido hoy a ERC que no dan por hecho ningún voto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, aunque cree que los progresistas deberían tener "predisposición a sumarse" por que las cuentas públicas "garantizan los derechos sociales". Bolaños no cree que la negociación de este año entre los socios de Gobierno, en la que ya no ha estado Pablo Iglesias, haya sido más o menos difícil, sino que la ha calificado de "diferente" y no ve "reproche" en que la ministra Ione Belarra diga que no conocía la medida de crear un "bono vivienda" de 250 euros para ayudar a pagar el alquiler a los jóvenes.

Durante una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, el ministro se ha referido a la afirmación del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de que van a tener que "sudar la camiseta" para lograr su apoyo a los Presupuestos. Y ante la pregunta de si cree que van a poder convencer a ERC para que los apoye, Bolaños ha precisado que van a intentarlo con todos los grupos y que no dan por hecho "ningún voto".

En su opinión, lo imoprtante es que "todos los grupos sepan que hay un proyecto de país que avanza y garantiza derechos sociales", por lo que ha apuntado que, con esta premisa, "los progresistas tendrían que tener predisposición a sumarse".

Dicho esto, ha dejado claro que hoy mismo tiene reuniones con los grupos parlamentarios y va a intentar "sumar a todos" sobre todo a los que ya han apoyado otras leyes. en este sentido, ha señalado que la democracia es gestonar a los 47 millones de personas que piensan diferente y que la obligación del Gobierno es "llegar a acuerdos con todos".

NO CREE QUE VAYAN A SER LOS ÚLTIMOS PRESUPUESTOS

De hecho, cree que estos "no tienen por qué ser los últimos" Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez antes de las elecciones generales que tocan para 2023.

"A este gobierno le queda mucho recorrido, queremos consolidar el crecimiento económico que ya es muy potente y lo queremos acompañar de derechos sociales", ha apuntado Félix Bolaños añadiendo que la agenda social del Gobierno está orientada a lograr una "recuperación justa" que llegue "a todos los riconces del país".

Bolaños también ha explicado que la negociación dentro del propio Gobierno ha sido "muy intensa" en los últimos días, de ir "acercando posturas". Ayer, ha señalado, estaba todo muy avanzado y se produjo la reunión final "de manera natural" ya para cerrarlo.

En este sentido, ha dicho que se vieron antes de concluirlo con el presidente, a las 8 de la mañana, para acercar posturas y luego el presidente del Gobierno les convocó a su despacho y allí "se cerró todo porque estaba ya muy avanzado, estaba prácticamente hecho". "Aquello fue la guinda final del proceso de acercamiento", ha remachado.

En cuanto a si la negociación ha sido más o menos difícil que el año anterior en el que aún estaba en el Gobierno el vicepresidente Pablo Iglesias, Félix Bolaños ha señalado que ha habido personas diferentes y otros, como él, han repetido, pero al final, "la dinámica es parecida".

En su opinión, en esta ocasión "ha sido diferente", recordando que son un Gobierno de coalición con dos partidos distintos con sus propias posiciones pero que "al final" comparten un proyecto para España que incluye una "visión progresista", que sea un "país más justo, con más derechos y que haya un crecimiento económico que se reparta".

Sobre la afirmación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que hay muchos "egos" en las negociaciones, el ministro ha precisado que "no especialmente". En este sentido, ha señalado que "ego es la individualidad" y han sido varios individuos, mujeres y hombres, los que han participado en la negociación.

Pero él no lo ha interpretado como egos, sino como "posiciones políticas" aunque ha insistido en que ambos partidos tienen el objetivo de que "España avance" y por ello tienen que acercar posiciones. "Sinceramente, ha sido proceso de lo más natural, se ha ido avanzando, acercando posturas y hemos llegado a un consenso bueno para España", ha recalcado Bolaños al tiempo que precisaba que esa es la clave.

LO IMPORTANTE NO ES QUIEN CONOCE EL BONO VIVIENDA, SINO QUE VA A ESTAR

El ministro también ha opinado sobre la afirmación de la ministra de Políticas Sociales, Ione Belarra, quien ha asegurado que ella no tenía constancia de la creación del "bono vivienda" que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Bolaños ha dicho que "no" lo interpreta como un reproche y que "lo importante no es quién conoce el qué, sino que va a estar". En este sentido, ha recalcado que lo importante es que han introducido bonificaciones fiscales de hasta el 90 por ciento para los propietarios que alquilen a jóvenes y un bono de 250 euros para pagar el alquiler hasta los 35 años. Un subvención que eso sí ha dejado claro, será finalista y habrá que justificarla.