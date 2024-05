Bolaños sostiene que la Audiencia de Madrid "no imputa nada" a Begoña Gómez y que la UCO "desmonta" las acusaciones

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este miércoles que la Audiencia Provincial de Madrid, al avalar la investigación contra Begoña Gómez, "no imputa nada de nada" a la esposa del presidente del Gobierno. Y a la vez, ha subrayado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "desmonta todas" las acusaciones.

"Lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias", ha expresado antes de asistir a un acto sobre becas para opositar a las carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado.

Con estas palabras ha reaccionado Bolaños a la decisión de la Audiencia de Madrid de rechazar la pretensión de la Fiscalía de que se archive la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Tras expresar su "respeto por todas las resoluciones judiciales", el ministro ha arremetido contra PP y Vox por "intentar cuestionar y poner en duda el trabajo de la Fiscalía, de la Guardia Civil, de todos los que están con la verdad, diciendo que no hay nada de nada". "Y por tanto, este asunto, pues cuanto antes se archive mejor", ha indicado.