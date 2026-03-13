Bolaños traslada al fiscal general de Ucrania el apoyo de España "contra los crímenes de guerra y la impunidad"

El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la sede del Ministerio. - MINISTERIO DE JUSTICIA

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado este viernes al fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, que España va a continuar "apoyando la lucha contra los crímenes de la guerra y la impunidad".

"España mantiene su compromiso con Ucrania y la defensa del derecho internacional", ha señalado Bolaños a través de un mensaje en la red social 'X'.

Lo ha hecho tras reunirse con el dirigente ucraniano en la sede del Ministerio de Justicia, donde se ha comprometido también a "reforzar la cooperación judicial entre países" en el contexto de la invasión rusa, que se prolonga desde febrero de 2022.

Bolaños aseguró esta semana que la postura del Gobierno de Pedro Sánchez en la guerra de Irán "es la misma que en Palestina y que en Ucrania y que en cualquier otro conflicto internacional que se pueda plantear". "Nosotros estamos con los derechos humanos y con el derecho internacional", defendió.

Tras iniciarse la guerra de Ucrania, el ministro expresó su "dolor" por "la "inaceptable" situación provocada por Rusia y condenó los proyectos "que buscan la división, la confrontación y el enfrentamiento, cuando no volver a otras etapas autoritarias", subrayando el compromiso "con la estabilidad y los valores democráticos", "más necesarios que nunca".