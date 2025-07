Bolaños ve "inverosímil" el aviso de Cerdán sobre que él será "el siguiente objetivo"

Confía en el criterio del Supremo tras pedir el juez Peinado que le impute por falso testimonio

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el aviso que el ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán realizó en su declaración el lunes ante el Tribunal Supremo es una comparación "bastante inverosímil", ya que llegó a decir el titular de Justicia sería "el siguiente objetivo" de una persecución política por negociar la formación del Gobierno.

"No me corresponde a mí entrar en la estrategia procesal y de defensa que ha tenido ayer el señor Cerdán. Sí creo que algunas comparaciones son bastante inverosímiles", ha dicho al ser preguntado en una entrevista en 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, sobre qué le parece que el argumento del ex secretario de Organización del PSOE fuera que Bolaños va a ser "el siguiente objetivo".

Bolaños, no obstante, se ha mostrado absolutamente tranquilo y con "ninguna preocupación", pese a que Cerdán atribuyera a una persecución política su vinculación en el 'caso Koldo' en su declaración este lunes en el Supremo, que ordenó su ingreso en prisión atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Cerdán dijo que no siempre fue el negociador principal del Gobierno y que, en un momento dado, también intervino el ministro Justicia Félix Bolaños, del que dijo que será "el siguiente objetivo" en esta supuesta persecución política.

CONFÍA EN EL TS ANTE LA PETICIÓN DE IMPUTACIÓN DE PEINADO

Sobre la petición del juez Juan Carlos Peinado al Tribunal Supremo para que le imputaran por falso testimonio en la declaración que hizo en Moncloa por la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Bolaños también ha mostrado "tranquilidad absoluta".

"Está en manos del Tribunal Supremo, que es un tribunal muy profesional que por supuesto va a adoptar una decisión conforme a derecho. Tengo una tranquilidad total", ha explicado, eludiendo responder si cree que el juez actúa por ignorancia o por mala fe.

"Pues es una buena pregunta", ha apuntado Bolaños, que se ha reservado su opinión, que es "bastante formada sobre este asunto". "Ahora está en manos del Tribunal Supremo, deben hacer el trabajo de resolver esa cuestión que planteó este señor y bueno, pues no me corresponde a mí en este momento calificar ni tampoco adelantar lo que está significando el comportamiento de este señor", ha concluido.