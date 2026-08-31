Bomberos y otros profesionales al pie de la crisis se manifiestan en Ceuta para reclamar soluciones

Varias personas durante una manifestación en Ceuta en una imagen de archivo - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos, policías nacionales, guardias civiles, policías locales, sanitarios y otros profesionales que han permanecido en primera línea durante la crisis migratoria que afecta a Ceuta desde finales de julio se han manifestado este martes en la Plaza de los Reyes para reclamar soluciones ante una situación que consideran insostenible y que, según han advertido, está poniendo al límite la capacidad de respuesta de la ciudad.

La concentración ha reunido a cientos de ciudadanos en el centro de la ciudad en una protesta marcada en la que no han faltado banderas de España y de Ceuta, las sirenas de los vehículos de emergencia y las consignas dirigidas a exigir una respuesta de las administraciones.

Antes del inicio del acto, los asistentes han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas relacionadas con la crisis. Posteriormente, se han sucedido los mensajes de apoyo a los trabajadores que han afrontado durante las últimas semanas las consecuencias de la llegada masiva de migrantes a la ciudad.

Durante la movilización se han escuchado consignas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "Ceuta es España" o peticiones de dimisión dirigidas al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, a quien parte de los concentrados ha acusado de falta de respuesta ante la situación que vive la ciudad.

Uno de los momentos más simbólicos del acto ha tenido lugar cuando los bomberos han desplegado desde una autoescala una pancarta con el mensaje "Europa, ayuda", una petición que ha sido respaldada por numerosos asistentes y acompañada de llamamientos para que tanto las instituciones nacionales como las comunitarias intervengan en la búsqueda de soluciones.

"SITUACIÓN EXCEPCIONAL"

Durante la lectura del manifiesto, los organizadores han defendido que Ceuta atraviesa una situación excepcional que está afectando a la seguridad, los servicios públicos y la convivencia, al tiempo que han reclamado unidad entre los ciudadanos para afrontar la crisis.

"Ceuta no puede caer en el caos", han señalado los convocantes, que han apelado a la colaboración de toda la sociedad ceutí, independientemente de su origen, religión o condición. Asimismo, han reivindicado que los habitantes de la ciudad reciban la misma protección y las mismas garantías que cualquier otro ciudadano español.

El texto también ha puesto el foco en los profesionales que trabajan en los servicios esenciales. Policías, guardias civiles, bomberos, sanitarios, trabajadores sociales y personal de otros ámbitos han recibido un reconocimiento expreso por su labor durante las últimas semanas.

Los organizadores han reclamado más medios, respaldo institucional y seguridad jurídica para estos colectivos, al considerar que no se les puede exigir afrontar situaciones extremas sin contar con recursos suficientes ni con el apoyo necesario de las administraciones.