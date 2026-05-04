Borja Sémper se reincorpora a Génova tras diez meses de baja por un cáncer y retoma su actividad política

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asistido este lunes a la reunión semanal del Comité de Dirección del partido, retomando así su actividad política tras casi diez meses de baja por un cáncer.

Sémper desveló públicamente el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno pero subrayó entonces que había sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la expectativa médica era de "curación".

Meses después, el propio Sémper afirmó en redes sociales el 8 de diciembre que ya había terminado con la quimioterapia y que recuperaba el ánimo y las fuerzas para afrontar lo que queda por delante. "Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien", escribió.

En estos eses ha tenido alguna aparición puntual. Así, el domingo 21 de diciembre Sémper asistió a la sede nacional del PP para seguir el escrutinio electoral de las elecciones extremeñas junto a Alberto Núñez Feijóo y los demás miembros de la dirección nacional del partido.

Y el pasado 7 de enero, coincidiendo con el primer comité de dirección del PP de este 2026, el partido distribuyó imágenes de Feijóo junto al portavoz nacional del PP en la sede de la formación. Sin embargo, no retomó entonces su agenda diaria en el PP porque estaba pendiente de ser operado, según indicaron entonces fuentes cercanas a Sémper.

UN REGRESO QUE "LLENA DE ALEGRÍA"

Este lunes el PP ha distribuido un vídeo en el que se ve con buen aspecto volviendo a la sede nacional del PP y saludando a sus compañeros de la cúpula del partido, incluyendo a Alberto Núñez Feijóo.

"A veces los partidos damos buenas noticias, y ésta sin duda creo que es una de las mejores noticias que podíamos dar, la que nos llena de alegría", ha comentado el dirigente del PP Elías Bendodo en la rueda de prensa de este lunes, confiando en que la próxima semana sea el propio Sémper quien ejerza de portavoz del partido.

Además, el Fórum Europa tiene anunciado que Borja Sémper será el protagonista este martes, 5 de mayo, de un desayuno informativo en Madrid donde será presentado por Feijóo, confirmando así su reincorporación a la actividad política.