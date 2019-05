Borrell apuesta por una Europa "más social y democrática": "Eso exige un Gobierno progresista"

Publicado 18/05/2019 15:29:42 CET

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha apostado por hacer una Europa "más democrática, más social". "Europa será social o no será y eso exige un Gobierno progresista", ha dicho este sábado en Oviedo.

"Cada vez más cosas de las que importan en nuestra vida cotidiana se deciden en Europa, si no defendemos Europa, nuestro futuro estará comprometido", ha señalado Borrell.

Ha manifestado que aunque "a la gente le parezca que es algo que está lejos, aunque parezca que es complicado y difícil de entender hay que hacer el esfuerzo de explicar que Europa es nuestro futuro y sino somos capaces de defenderla nuestro futuro estará comprometido".

En este sentido ha advertido que son muchas las fuerzas que han surgido que no quieren seguir construyendo Europa de ahí la gran importancia de esta cita electoral.

"No hay que preguntarse que puede hacer Europa por vosotros sino que podéis hacer vosotros por Europa y lo primero que podéis hacer es ayudar con vuestro voto a legitimar el proyecto de Europa. No se puede hacer Europa si tres de cada cuatro jóvenes no participan como en las últimas elecciones", ha dicho Borrel.

Josep Borrell ha indicado que en la jornada de ayer estuvo en su pueblo y "no pasó nada", ha ironizado Borrel para añadir que en "Cataluña también hay mucha gente plural y diversa de acogida". Y es que ha asegurado que al inicio de la campaña pidió ir a su pueblo, en el Pirineo Catalán, pero también pidió venir a Asturias porque aquí "tiene muchos amigos y momentos de su vida política muy interesantes". En ese momento ha tenido también un recuerdo para el ex presidente asturiano fallecido Vicente Álvarez Areces.

Tampoco han faltado los elogios hacia el candidato socialista a la presidencia del Principado, Adrián Barbón. "No había escuchado nunca a Adrian: vaya secretario general que tenéis. Es un placer oírte en esto que llamamos mítines", ha dicho Borrell al inicio de su intervención.

Josep Borrell ha intervenido en un mitin el polideportivo de Pumarín en Oviedo, donde también han intervenido el candidato al Parlamento Europeo, Jonás Fernández; el candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón; el candidato a la alcaldía de Oviedo, Wenceslao López y la candidata al parlamento asturiano, Dolores Carcedo.