Borrell calcula que la guerra no durará más de una semana porque Irán no tiene capacidad de respuesta, tampoco nuclear

El exministro y alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante la celebración del acto ‘¡Aguanta, Ucrania!’ en Casa América, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalto representante para la Unión Europea Josep Borrel ha asegurado que el enfrentamiento de Estados Unidos e Israel, contra Irán, no durará más de siete días porque "no tiene mucha capacidad de responder", y ha añadido que la capacidad nuclear "es inexistente".

El que fuera ministro de Exteriores ha asegurado que el conflicto se alargará tanto como pueda "resistir" Irán, pero ha negado que pueda hacer frente a la potencia israelí y norteamericana, según ha explicado este lunes en una entrevista en 'Espejo Público' recogida por Europa Press. "Nadie puede pensar que dure una semana", ha zanjado.

En cuanto a los misiles balísticos de largo alcance, calcula que Irán posee "2.000 o 3.000" pero que, en una guerra de "alta intensidad", son "muy pocos" porque "se agotan muy rápidamente". Además considera que Estados Unidos no necesita la ayuda de Francia, Reino Unido y Alemania, que este domingo se abrieron a atacar a Irán en un comunicado.

LOS MOTIVOS DE TRUMP, UNA "TOMADURA DE PELO"

Borrell ha rechazado los motivos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar Irán sea impedir un rearme nuclear, como justificó este sábado tras los primeros bombardeos, y ha asegurado que son una "tomadura de pelo" porque solo busca "un cambio de régimen".

También ha rememorado el "fracaso" de las intervenciones militares estadounidenses en Libia, que "ha dejado de existir; Afganistán, donde han vuelto los talibanes, e Irak, con "las milicias chiítas influyendo después de años de guerra".

Y ha recordado que durante su primer mandato, el líder norteamericano arremetió contra el acuerdo que firmó la Administración de Barack Obama, para que Irán renunciase a desarrollar armas nucleares a cambio de que se eliminasen las "sanciones económicas".

CRÍTICAS A LOS LÍDERES EUROPEOS PORQUE "BAILAN EL AGUA" A TRUMP

Borrell ha defendido la postura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por ser el único que no "baila el agua" a Trump posicionándose junto a "la legalidad internacional, no con la ley del más fuerte". Y ha advertido que si el derecho internacional no tiene su importancia, "nos olvidamos ya y decimos que vivimos en la selva".

Además, ha añadido que "una cosa es criticar, condenar al régimen iraní y otra cosa es aplaudir una acción que se ha hecho manifiestamente sin autorización de Naciones Unidas y no siquiera del propio Congreso americano".