Borrell dice que la actitud de Rufián ante la investidura es una muestra de las divisiones del independentismo

Publicado 18/07/2019 19:28:57 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, considera que la actitud del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, partidario de no bloquear la investidura de Pedro Sánchez "es una muestra más de las profundas divisiones que tiene hoy el independentismo".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un coloquio en Casa de América, ha señalado que en la posición de Rufián parece haber "un cambio de actitud" y, desde luego, una "clarísima diferencia" entre lo que dice el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y lo que dicen los portavoces de ERC, incluso los miembros del Govern que forman parte de ERC.

"Está claro que unos y otros dicen cosas diferentes", ha apuntado. El pasado martes, Rufián confirmó a la portavoz socialista, Adriana Lastra, que su formación no bloqueará la investidura de Sánchez -aunque hasta el viernes no decidirá si votará a favor o se abstendrá--. En cambio, Torra ha apostado por un voto en contra si Sánchez no hace una propuesta para "dar voz" al pueblo de Cataluña.