Borrell pregunta "¿en qué momento viven?" a los partidos que como IU se manifiestan en contra de la OTAN

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha criticado este lunes a los partidos políticos españoles que en los últimos días se han manifestado en contra de la OTAN "en un momento como este".

Sin mencionar directamente a Izquierda Unida, quienes apoyaron la manifestación convocada el pasado viernes en Madrid en contra de la OTAN tras la invasión rusa en Ucrania, Borrel ha afeado la concentración: Me pregunto, ¿en qué momento viven?

Por otro lado, Borrell ha avisado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, que Rusia va a responder a las sanciones económicas impuestas por los países de la Unión Europea (UE) con medidas que van a afectar "negativamente" a los Estados miembros.

"No se hace tortilla sin romper huevos", ha expresado, al tiempo que ha asegurado que hay que asumir el coste porque, si no se pagará "un coste mayor".

Pese a las sanciones acordadas, Borrell ha apuntado que "una cosa es decirlo y otra hacerlo" porque ahora hay que convertir el dinero en armas y trasladarlo al terreno ucraniano para que sea utilizado. "Desde el dicho al hecho hay un trecho y hay que recorrerlo a toda prisa", ha señalado.

Con todo, ha afirmado que el paquete financiero acordado por la UE hundirá a la moneda de Rusia, el rublo, porque se van a bloquear la mitad de las reservas de cambio del país tras su salida del SWIFT, lo que aumentará la inflación y creará problemas económicos "que la población rusa va a sufrir".

Sobre si se está pensando la inclusión de Ucrania en la UE, Borrell ha indicado que la retórica "no ayuda en nada": "No vamos a sacar conejos de la chistera y hacer declaraciones que no tienen fundamento".

En este sentido, Borrell ha aplaudido que Rusia y Ucrania "se sienten a hablar", aunque ha reconocido que "no sabe qué va a salir de eso" y ha dudado que el presidente ruso, Vladimir Putin, frene el avance militar mientras que se negocia sobre un alto al fuego en el territorio ucraniano.