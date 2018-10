Borrell respalda al embajador que protestó ante el alcalde de Perpiñán por llevar un lazo amarillo

Publicado 19/09/2018 10:17:32 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha respaldado este miércoles públicamente al embajador español en Francia, Fernando Carderera, que envió al alcalde de Perpiñán, Jean-Marc Pujol, una carta de protesta por lucir un lazo amarillo cuando recibió al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Interpelado por el PDeCAT en el pleno de control al Gobierno en el Congreso, Borrell ha señalado que el embajador actuó de forma "correcta" al protestar, porque el lazo amarillo es un símbolo que pretende decir que en España hay presos políticos y no hay una justicia independiente sino al servicio del Gobierno, y eso "no es cierto".

"Si una autoridad pública de un país extranjero recibe a una autoridad pública de España, que además es el máximo responsable del Estado en Cataluña, luciendo un símbolo que significa una descalificación absoluta del sistema político español, el embajador de España protesta", ha zanjado el ministro.

Borrell ha respondido así al diputado del PDeCAT Jordi Xuclà, que ha opinado que el embajador hizo "el ridículo" y tuvo un comportamiento "profundamente antidemocrático" porque, a su modo de ver, se entrometió en la "libertad de expresión y de reunión" del alcalde. El diputado le ha dicho que parece que sigue gobernando el PP.

La reunión de Pujol y Torra tuvo lugar el 31 de agosto y la protesta del embajador el 4 de septiembre. El 7, según el relato del diputado, el alcalde francés respondió a Carderera también por carta, declarándose "absolutamente sorprendido" y tachando de "inadmisible" la protesta poque, a su juicio, un electo de la República francesa no se debe justificar ante la Embajada española por sus actos o sus declaraciones.

Borrell ha puntualizado que el embajador no valoró que el alcalde de Perpiñán se reuniese con Torra, ni puso ningún obstáculo a la reunión, sino que su protesta es por un símbolo que supone decir que la Justicia española no es independiente. "Tiene que protestar, porque no es cierto", ha añadido.

De hecho, ha aprovechado para decir al diputado independentista que el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland ha afirmado que "la actitud del Gobierno español en Cataluña está ajustada a la ley española y al Convenio de Derechos Humanos" del Consejo, que es el encargado de velar por los derechos humanos en Europa, así que "alguna autoridad debe tener". "¿Le suena la institución?", le ha preguntado.

El diputado, por su parte le ha dicho Borrell que el Consejo General de los Pirineos Orientales --una de las instituciones a las que el embajador envió copia de su carta, junto al Senado y al Ministerio de Exteriores-- también tiene lazos amarillos en su sede.