Borrell respeta la sentencia de Estrasburgo sobre Otegi pero dice no conocerla en detalle

Publicado 06/11/2018 17:36:08 CET

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Josep Borrell, ha valorado este martes la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) que considera que el ex dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo afirmando que "las sentencias judiciales hay que respetarlas aunque no se esté de acuerdo".

Además, no cree que la sentencia ponga en evidencia a la Justicia española. No obstante, ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la decisión porque, según ha dicho, no la conoce en detalle, y lo mismo ha respondido cuando se le ha preguntado por las palabras de Otegi afirmando que se le debería pedir perdón.

"No conozco la sentencia en detalle, las sentencias judiciales hay que respetarlas aunque no se esté de acuerdo", se ha limitado a decir a su llegada al Pleno de control al Gobierno en el Senado.