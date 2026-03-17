Borrell ve una "anomalía" que el Gobierno no presente presupuestos y reitera su rechazo a la financiación singular

El ex alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista Josep Borrell durante un encuentro de Madrid Foro Empresarial, en el Hotel Wellington, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha asegurado que es una "anomalía" que el Gobierno no haya presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la legislatura, al tiempo que ha recalcado que se trata de "un mandato constitucional" y no una "opción".

En un encuentro organizado por Madrid Foro Empresarial, el exministro ha reconocido que el bipartidismo --PP y PSOE-- no es lo "suficientemente fuerte" en España al no tener mayorías parlamentarias y tener que llegar a pactos con partidos "extremos" que "hacen más difícil" la gobernabilidad.

Al hilo, ha censurado que el Gobierno ni siquiera haya conseguido presentar los presupuestos, algo que es "una anomalía". "Por lo menos hay que presentarlos, es un punto donde hay que insistir", ha explicado Borrell, subrayando que no es "una opción" sino un mandato constitucional independientemente de que las cuentas públicas se vayan a aprobar

"La anomalía española parece que vayamos a pasar una legislatura sin presupuesto. Eso no es normal en democracia", ha dicho el exministro socialista quien, no obstante, ha reconocido que se puede gobernar sin PGE, pero de una manera que no es eficiente. Borrell también ha señalado que esta situación de inestabilidad también se da en otros países, como en Francia, donde ha recordado que el presidente francés Emmanuel Macron ha tenido hasta cinco primeros ministros en los últimos años.

RECHAZO A LA FINANCIACIÓN SINGULAR DE CATALUÑA

Borrell también ha vuelto a mostrar su rechazo a la financiación singular de Cataluña acordada entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa, señalando que este pacto supone el triunfo 'post-mortem' del 'procés' independentista, especialmente por la "literatura" que acompaña a este acuerdo. "No representa al PSOE que ha representado hasta ahora", ha dicho.

El exministro ha asegurado que esos acuerdos pueden pasar "factura económica y electoral", según de "cómo se perciban", y ha indicado que de llevarse a la práctica que Cataluña recaude todos los impuestos y dar una parte al Estado --lo que entiende como un cupo-- no sería "la mejor manera" de crear la "arquitectura fiscal" en España.

RECONOCE EL GESTO DEL REY

Por otra parte, y preguntado por las afirmaciones de Felipe VI admitiendo que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena, Borrell ha señalado que hay que reconocer que "toda conquista" tiene "un componente de brutalidad" y no se hacen "con buenas palabras".

"Una invasión es una guerra y las conquistas han tenido un componente de violencia, reconocer eso es lo obvio", ha zanjado el ex Alto Representante, haciendo una distinción entre ese reconocimiento y el "pedir perdón".