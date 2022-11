Bruselas dice que España no es caso único de nombrar exministros en el TC e insiste en la urgencia de renovar CGPJ

BRUSELAS, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este miércoles que España no es el único caso en la Unión Europea en donde se encuentran exministros como magistrados del Tribunal Constitucional pero que esperará a tener los detalles de del nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, al tiempo que ha insistido en que la urgencia es renovar el Consejo General del Poder Judicial para desbloquear el resto de nombramientos.

"No es el único país en el que se produce esa situación. Todavía no lo he mirado. Vamos a ver cómo vamos a analizar la situación exacta de ese nombramiento", ha dicho Reynders a preguntas de Europa Press sobre el impacto del nombramiento de Campo en la independencia de la judicatura en España y sobre si Bruselas sopesa tomar medidas.

"Pero, lo repito, lo que pedimos sobre todo es primero la renovación del Consejo General del Poder Judicial que permita hacer todos los nombramientos en el Tribunal Constitucional", ha explicado el político belga.

En este sentido, el responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario ha recalcado que espera la renovación del órgano de gobierno de los jueces para, junto a las designaciones realizadas por el Gobierno, poder ofrecer una "reacción" sobre el "conjunto".

"Todavía no sé si las decisiones del Gobierno se van a poner en práctica directamente en el Tribunal Constitucional", ha remachado el comisario, que habitualmente enmarca el escrutinio del Estado de derecho en los Estados miembro en el informe anual que Bruselas publica desde 2020, en cuya última edición los servicios comunitarios incluyeron una recomendación a España para instar a la renovación urgente del CGPJ para, inmediatamente después, proceder a la reforma del sistema para que los vocales sean elegidos en su mayoría por sus pares.