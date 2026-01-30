Bruselas expedienta a España por no simplificar requisitos de información de alimentos, ruido y derecho de pacientes

BRUSELAS 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por incumplir la directiva de simplificación de los requisitos de información para alimentos e ingredientes alimentarios, ruido al aire libre, derechos de los pacientes y equipos radioeléctricos.

El expediente sancionador arranca con una carta de emplazamiento que los servicios comunitarios ha enviado a una docena de países incumplidores, entre ellos España, y que da a las autoridades nacionales un plazo de dos meses para resolver la situación.

En caso de que persistan las irregularidades, el Ejecutivo comunitario enviará después un dictamen motivado para dar uno o dos meses más de plazo al diálogo, antes de decidir si aplica la tercera fase del proceso, que pasa por denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

El objetivo de las normas de simplificación y racionalización de las obligaciones de presentación de información es reducir la carga administrativa y mantener al mismo tiempo el nivel actual de protección, según ha indicado la Comisión Europea en un comunicado.

Junto a España, han sido expedientados República Checa, Dinamarca, Estonia, España, Croacia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Suecia.