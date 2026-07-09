Bustinduy, convencido de que a la izquierda del PSOE habrá una candidatura solvente y un proyecto "más ambicioso"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una reunión con representantes de la Fundación CERMI Mujeres, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha declarado este jueves que la izquierda a la izquierda del PSOE presentará un proyecto "más ambicioso" para las próximas elecciones, en las que, dice, "va a ofrecer una candidatura solvente".

En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, ha quedado patente cuando el periodista ha subrayado varias veces la respuesta del ministro de "una candidatura", y Bustinduy ha aclarado totalmente las dudas afirmando que "así será, la izquierda va a estar a la altura y va a ofrecer una candidatura solvente".

Con respecto a la cuestión de una unificación de la izquierda dejando a un lado "algunas siglas", el ministro ha afirmado que está "convencido" de que para las próximas elecciones va a existir "una" candidatura, aseverando que "es lo que demanda la inmensa mayoría de la gente".

"Creo que es lo que demanda la inmensa mayoría de la gente (una candidatura) y por tanto creo que lo importante es que en esas elecciones la izquierda sea capaz de demostrar (...) que la razón por la que está en el gobierno es para conseguir que mejore la vida de la gente", ha remachado Bustinduy.