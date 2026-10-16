Bustinduy pide a Podemos atender al "clamor" por la unidad de la izquierda y que se "aparquen" intereses personales

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha pedido a las formaciones de la izquierda atender al "clamor" social por una candidatura unitaria para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha avisado de que quien anteponga intereses individuales o partidistas "se equivocará gravemente", en el último día para registrar coaliciones electorales.

"Creo que hay un clamor social en la calle porque haya una papeleta de unidad, porque se aparquen intereses individuales, personales o partidarios", ha afirmado durante un acto de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en Madrid.

Bustinduy ha defendido también que las principales preocupaciones de la ciudadanía pasan por la vivienda, los salarios, las pensiones y los servicios públicos, y ha reclamado a los dirigentes políticos que antepongan estas demandas a las diferencias entre sus formaciones.

"A quien no puede pagar el alquiler, a quien teme que los servicios públicos se desmantelen, no le importa nada quién va en el 'número dos' o en el 'número tres'", ha señalado el ministro.

En este sentido, ha insistido en que los ciudadanos esperan "responsabilidad" de sus representantes y ha advertido de que quienes no atiendan esta demanda cometerán un error político. "Quien desoiga ese clamor se equivocará gravemente", ha recalcado.

NO ENTIENDE LA DECISIÓN DE RUFIÁN

Preguntado por las declaraciones de este viernes del cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, quien ha reconocido que ha "fracasado" en su intento de articular una candidatura unitaria de la izquierda, Bustinduy ha asegurado que "no entiende" la decisión del dirigente republicano, aunque ha confiado en que todavía sea posible reconducir las negociaciones.

En este sentido, el ministro ha reiterado que espera que las formaciones alcancen un acuerdo que permita reunir a las distintas sensibilidades progresistas en una candidatura común. "Espero que todos los actores políticos recapaciten y que hagan lo que tiene que hacer un dirigente político, que es responder a las demandas y las necesidades de la gente", ha manifestado.

En esta línea, Bustinduy ha defendido los esfuerzos de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y del dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para intentar facilitar un acuerdo entre las formaciones de izquierda.

Según ha señalado, ambos llevan toda la semana trabajando para conseguir una candidatura unitaria y han mostrado una disposición "absoluta" a alcanzar un pacto.

Asimismo, ha considerado que quienes no se sumen a la candidatura común estarán anteponiendo otros intereses o principios a la unidad que reclama una parte del electorado progresista.

PODEMOS, EL PRINCIPAL ESCOLLO PARA UNA CANDIDATURA UNITARIA

Las declaraciones de Bustinduy se producen en plena recta final de las negociaciones para registrar las coaliciones electorales, cuyo plazo termina este viernes, en un escenario marcado por las dificultades para cerrar una candidatura conjunta de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE.

El principal foco de tensión se encuentra en las negociaciones entre Podemos y las formaciones que impulsan Frente Amplio, entre ellas Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns. Las diferencias sobre el alcance territorial de los acuerdos y la configuración de las listas han dificultado una confluencia global, especialmente en Madrid.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido la posibilidad de alcanzar acuerdos asimétricos en distintas comunidades autónomas para evitar la pérdida de votos, mientras que IU ha reclamado que las negociaciones tengan una perspectiva estatal y no se cierren pactos territoriales al margen del conjunto del espacio.

En paralelo, Frente Amplio ha anunciado acuerdos con cinco nuevas formaciones: Batzarre, en Navarra; Iniciativa del Pueblo Andaluz; Somos Asturies; Recortes Cero y el Partido Humanista