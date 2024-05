Buxadé replica a Steegmann que Vox "no ha cambiado nada" su ideario y reivindica al partido como liberal

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha contestado este miércoles al exdiputado Juan Luis Steegmann que la formación "no ha cambiado nada" su ideario desde que lanzó su programa de cien medidas para España en 2018, al tiempo que ha reivindicado que el partido defiende una economía de mercado.

Steegmann, médico de profesión, anunció el martes su baja de Vox al considerar que se está imponiendo una línea "antiliberal" y "anticientífica" y que se está acercando al "neofalangismo", que a su juicio representa Buxadé.

En una rueda de prensa, Buxadé ha replicado a Steegmann que Vox "no ha cambiado nada desde las primeras cien medidas" que lanzó. El único cambio que ha admitido es que ahora Vox quiere "bajar más los impuestos". "No sé si eso es neofalangismo, yo no lo sé lo que es ni me interesa", ha añadido.

Además, ha puesto el foco en la Unión Europea y ha sostenido que "son los únicos" que defienden una economía de mercado en el seno del bloque. "Con (la presidenta de la Comisión Europa, Ursula) Von der Leyen estos años la UE ha ejercido un proteccionismo radical, legal y coactivo, pero con los de fuera", ha criticado el cabeza de lista de Vox para las elecciones al Parlamento Europeo.

"Los agricultores marroquíes tienen mejores condiciones que los de Murcia, ¿eso es liberalismo?", se ha preguntado. "Nosotros defendemos la economía de mercado y que quienes hayan de competir lo hagan en igualdad de condiciones", ha remachado.