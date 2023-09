Calviño asegura que Aznar negoció "amnistías" y "todo lo que hiciera falta" para gobernar

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado que el expresidente José María Aznar negoció amnistías y "todo lo que hiciera falta" para conseguir gobernar, mientras que ha criticado que "alarme a la ciudadanía" pidiendo un nuevo '¡Basta Ya!'.

"Sonroja escuchar a un expresidente del Gobierno que justamente negoció amnistías, negoció todo lo que hiciera falta, hasta hablaba catalán en la intimidad para conseguir el gobierno, hablar en estos términos de la situación de nuestro país", ha expresado Calviño en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En su opinión, hay políticos que ya no están en la primera línea, "no solamente en el PP", que "parece que no encuentran su sitio" y están "constantemente tratando de dar lecciones", alarmando a los españoles y advirtiendo una "situación de excepcionalidad que no se corresponde con la realidad".

"La realidad es que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno tienen gobiernos de coalición y que es normal que haya una negociación política", ha aseverado la vicepresidenta primera.

CRITICA A FEIJÓO POR NO BUSCAR APOYOS

Calviño ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por convocar una manifestación contra un debate "que no está sobre la mesa", en lugar de negociar con otras fuerzas políticas de cara a su investidura.

"Lo que tendríamos que estar es hablando de cuál es la propuesta del señor Feijóo para España y en lugar de eso solo vemos a un señor Feijóo que se ha instalado en la oposición", ha agregado, señalando que cuando una persona está en vísperas de una investidura, lo que debería estar haciendo es "negociando intensamente".